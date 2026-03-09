แห่ยิ่งใหญ่! รูปปั้น“ร.ต.ธีรยุทธ”วีรบุรุษชายแดนช่องตาเฒ่า ก่อนติดตั้งบ้านเกิด สดุดีทหารกล้าพลีชีพป้องแผ่นดินไทย

บุรีรัมย์- ผู้นำชุมชนญาติพี่น้องและชาวบ้าน ร่วมจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ รูปปั้น “ร.ต.ธีรยุทธ กระจ่างทอง” วีรบุรุษชายแดนช่องตาเฒ่า ทหารกล้าพลีชีพปกป้องอธิปไตยไทย นำไปติดตั้งที่บ้านเกิด ต.ตาจง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการรำลึก ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสดุดีในความกล้าหาญ ทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของครอบครัว
วันนี้ (9 มี.ค.69) ผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมด้วยครอบครัว และชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่ ร้อยตรีธีรยุทธ กระจ่างทอง ทหารกล้าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณฐานช่องตาเฒ่า จ.ศรีสะเกษ เมื่อคืนวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 โดยได้แห่จากอำเภอนางรอง เพื่อนำไปตั้งประดิษฐานที่บ้านเกิด ในพื้นที่บ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและการรำลึกถึงความกล้าหาญของผู้ล่วงลับ
รูปปั้นดังกล่าวเป็นผลงานของช่างฝีมือจากบ้านโคกประดู่ อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งใช้เวลาปั้นด้วยมือแบบสด ๆ นานกว่า 4 เดือน โดยครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อต้องการเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ และความทรงจำของคนในครอบครัว
ด้าน สิบตรีหอมจันทร์ กระจ่างทอง อายุ 27 ปี พี่สาวของผู้ร้อยตรีธีรยุทธ ผู้ล่วงลับ เปิดเผยว่า วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจที่ได้เห็นรูปปั้นของน้องชายถูกแห่มาตั้งไว้ที่บ้าน เพื่อให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของน้องชาย ที่ทำหน้าหน้าที่อย่างกล้าหาญในการปกป้องแผ่นดิน พร้อมทั้งถือเป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัว การแห่รูปปั้นในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการนำรูปปั้นมาตั้งไว้ที่บ้านเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจ และการสดุดีวีรกรรมของทหารผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยอีกด้วย
ขณะเดียวกัน บ้านหลังใหม่ของครอบครัว มูลค่าประมาณ 1.9 ล้านบาท ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่จะถึงนี้
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดน และเคยมีเหตุระเบิดตกใกล้พื้นที่หากเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกก็หวังให้ภาครัฐเร่งแก้ไขสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีธีรยุทธ กระจ่างทอง หรือ “แก้ว” ขณะเสียชีวิตอายุ 22 ปี สังกัดหน่วย ปตอ.2 พัน.2 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะกับทหารกัมพูชาบริเวณฐานช่องตาเฒ่า จ. ศรีสะเกษ เมื่อคืนวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ณ วัดบ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์