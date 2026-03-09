นายกเล็กเมืองลพบุรี แจงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างหน้าบ้าน ระบุเป็นการดำเนินการตามแผนและระเบียบของเทศบาลยืนยันเดินหน้าต่อ

ลพบุรี - นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างหน้าบ้าน ระบุเป็นการดำเนินการตามแผนและระเบียบของเทศบาล ยืนยันเดินหน้าติดตั้งต่อ พร้อมเตรียมสร้างรั้วกั้นริมฟุตบาทป้องกันการนำรถขึ้นมาจอด
จากกรณีมีผู้โพสต์ร้องเรียนผ่านเพจดังว่า เทศบาลเมืองลพบุรีได้ติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ส่องสว่างบริเวณถนนนารายณ์มหาราช โดยมีการตั้งเสาไฟขวางหน้าบ้านจนส่งผลกระทบต่อการเข้าออกบ้านพัก
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบกับนายชาญชัย เขื่อนจันทึก อายุ 40 ปี สามีของผู้ที่โพสต์ร้องเรียน เปิดเผยว่า การติดตั้งไฟส่องสว่างทำให้พื้นที่มีแสงสว่างมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องการให้ผู้มีอำนาจลงมาตรวจสอบพื้นที่จริง เนื่องจากหากติดตั้งเสาไฟตามแผน จะทำให้เสาไฟตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านพอดี ส่งผลให้การนำรถเข้าไปจอดภายในบ้านทำได้ลำบาก จึงอยากให้มีการพิจารณาแก้ไขตำแหน่งการติดตั้ง
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เข้าพบนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งชี้แจงว่า เทศบาลเมืองลพบุรีมีโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์อัจฉริยะตลอดแนวถนนนารายณ์มหาราช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณวงเวียนศาลพระกาฬไปจนถึงวงเวียนสระแก้ว และมีประชาชนบางส่วนร้องขอให้ขยายการติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการตามคำร้อง
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีกล่าวว่า การติดตั้งเสาไฟดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบ
โดยติดตั้งบริเวณขอบคันหินของฟุตบาท ซึ่งระยะห่างของแสงสว่างแต่ละต้นครอบคลุมรัศมีประมาณ 20 เมตร สำหรับจุดที่มีการร้องเรียนเป็นอาคารตึกแถวที่ตั้งติดกัน หากเลื่อนตำแหน่งเสาไฟออกไปก็จะไปกระทบกับบ้านหลังอื่นและอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า ผู้ร้องเรียนมีการนำรถขึ้นไปจอดบนฟุตบาท ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากฟุตบาทมีไว้สำหรับการสัญจรของคนเดินเท้าเท่านั้น หากยังมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ทางเทศบาลอาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลพบุรียังมีแผนจะดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นบริเวณขอบฟุตบาทตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่ง เพื่อป้องกันการนำรถขึ้นไปจอดบนทางเท้าในอนาคต.