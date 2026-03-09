สังขละบุรีออกมาตรการคุมเข้มน้ำมัน ห้ามซื้อใส่แกลลอน จำกัดเติมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน

กาญจนบุรี - คุมเข้ม! ศูนย์สั่งการชายแดนไทย–ประเทศเพื่อนบ้าน อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ออกมาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำกัดการเติมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน และห้ามเติมใส่แกลลอน เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำมันไปขายข้ามแดน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำปั๊มน้ำมันในพื้นที่
บ่ายวันนี้ (9 มี.ค.) ที่ห้องประชุมราชสีห์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อำเภอสังขละบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจ สภ.สังขละบุรี ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมหารือถึงสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน และทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยนายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี ในฐานะประธานการประชุม ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินมาตรการเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1 จำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน หากมีความจำเป็นต้องใช้มากกว่านี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอพิจารณาเป็นกรณีไป 2. ห้ามเติมน้ำมันใส่แกลลอน ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ภาคการเกษตร หรือปั๊มน้ำมันขนาดเล็กในชุมชน
โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประจำสถานีบริการ
3.หากพบการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และ 4.ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามมาตรการเช่นเดียวกับประชาชน โดยใช้น้ำมันเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมีการกักตุน
นอกจากนี้ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำสถานีบริการน้ำมันทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ รวมถึงพิจารณากรณีมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำมันในปริมาณมาก เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป.