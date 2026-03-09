กระทรวงพาณิชย์ส่ง “ช่างตวงวัด” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วตรวจสถานการณ์น้ำมันป้องกันการกักตุน

สระแก้ว – กระทรวงพาณิชย์ ส่ง “ช่างตวงวัด” ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจปริมาณน้ำมัน-สถานการณ์การซื้อขายตามนโยบายรัฐบาล พบยังเป็นไปตามปกติ ไม่มีมีการกักตุน ไม่ขายเกินราคา เตือนกระทำผิดดำเนินคดีทันที
วันนี้ ( 9 มี.ค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมช่างตวงวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว เพื่อป้องกันการกักตุน และการจำหน่ายน้ำมันเกินราคาที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบปริมาณน้ำมันให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
นายธงชัย ขวัญคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 4-3 ปราจีนบุรี เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันปัญหาการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์ยังคงเป็นปกติ สถานีบริการน้ำมันมีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับการจำหน่าย ไม่พบการกักตุน และยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแต่อย่างใด
โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีการกักตุนหรือจำหน่ายเกินราคาที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ขณะที่ นายกิตติภพ พรมมาส เจ้าของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสาย 359 จ.สระแก้ว เผยว่าการจำหน่ายน้ำมันของปั๊มยังคง มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตามปกติ และไม่มีการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ชายแดนสระแก้วยังมีน้ำมันเพียงพอ ประชาชน ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันขาดแคลน และการฉวยโอกาศขึ้นราคา
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนได้สะท้อนว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องต้นทุนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะยังคงติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันในพื้นที่แนวชายแดนอย่างใกล้ชิด และจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่