นายอำเภอสังขละบุรีสั่งเข้มสกัดขนน้ำมันข้ามแดน หลังเมียนมาขาดแคลน ราคาพุ่งลิตรละ 80 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – นายอำเภอสังขละบุรีสั่งฝ่ายความมั่นคงเข้มด่านตรวจชายแดน สกัดลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ หลังเมืองพยาตองซู เมียนมา ขาดแคลนน้ำมันหนัก ราคาพุ่งเกือบเท่าตัว ขณะประชาชนไทยแห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวกว่า 200 เมตร

วันนี้ (9 มี.ค.) นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายดำรงรัตน์ สุภาพัฒน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตชด.134 บ้านซองกาเลีย และด่านความมั่นคงบ้านน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดที่เดินทางไปยังบ้านพระเจดีย์สามองค์ หากพบการลำเลียงน้ำมันบรรจุแกลลอนให้ตรวจยึดทันที เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

ขณะเดียวกัน บรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมัน หจก.แดงบริการ หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแกลลอนน้ำมัน มาเข้าแถวซื้อน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ และเบนซิน ส่งผลให้บริเวณภายในสถานีบริการน้ำมันแน่นขนัด และมีรถต่อแถวยาวล้นออกไปบนถนนสาย 323 (สังขละบุรี–ด่านเจดีย์สามองค์) เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี ต้องเข้ามาจัดระเบียบการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

น.ส.ปัณณธร เต็ยงเที่ยง ผู้จัดการ หจก.แดงบริการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีน้ำมันจำหน่ายตามปกติ โดยเน้นให้บริการรถยนต์ที่เข้ามารอก่อน เพื่อเร่งระบายรถที่แออัดภายในสถานีบริการน้ำมันและบนถนนสาย 323

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รถยนต์เติมน้ำมันได้ไม่เกินคันละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่นำแกลลอนมาซื้อต้องลงทะเบียนและรับบัตรคิว พร้อมแจ้งชื่อและที่อยู่ เพื่อป้องกันการนำน้ำมันไปจำหน่ายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยจำกัดการขายคนละไม่เกิน 500 บาท

สำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ยังจำหน่ายในราคาปกติ ได้แก่ ดีเซลลิตรละ 31.91 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.82 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.42 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 29.01 บาท และเบนซินลิตรละ 41.41 บาท โดยยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาและจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ขณะที่ข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงระบุว่า ขณะนี้เมืองพยาตองซู ประเทศเมียนมา กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันทุกชนิด หลังทางการเมียนมาไม่อนุญาตให้มีการขนน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันทั้ง 3 แห่งในเมืองพยาตองซูไม่มีน้ำมันจำหน่ายมานาน 2-3 วันแล้ว

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันในฝั่งเมียนมาพุ่งสูงถึงลิตรละประมาณ 80 บาท ส่งผลให้มีความพยายามลักลอบนำน้ำมันจากพื้นที่อำเภอสังขละบุรีข้ามไปจำหน่าย เพื่อหวังผลกำไรจากส่วนต่างราคาที่สูงเกือบสองเท่า

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อำเภอสังขละบุรี และอำเภอเมืองกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) เป็นเขตควบคุมสินค้าชายแดน ตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดน พ.ศ.2524 เพื่อสกัดกั้นการค้าของเถื่อน กลุ่มทุนจีนเทา และสินค้าหนีภาษี โดยเน้นควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะน้ำมันและอุปกรณ์ไฟฟ้า










