ตร.หางดง หิ้ว “ไอ้ปอนด์”ทำแผนนาทีฆ่ารัดคอพีอาร์สาวชาติพันธุ์หมกศพบ้านกลางสวนลำไยฯหางดง

เชียงใหม่ – ต้องเลี่ยงที่เกิดเหตุ กลัวญาติแค้นตามประชาทัณฑ์ซ้ำ..ตร.หางดง หิ้ว “ไอ้ปอนด์” ทำแผนในห้องประชุมโรงพักแทน เผยนาทีฆ่ารัดคอพีอาร์สาวชาติพันธุ์ชาวเวียงแหง-ลูกพี่ลูกน้องแฟนตัวเอง ก่อนหมกศพเปลือยท่อนล่างคาบ้านกลางสวนลำไยหางดง เชียงใหม่ ขณะที่หนุ่มคนรู้ใจเหยื่อหอบกระเช้าขอบคุณตำรวจจับฆาตกรตัวจริงได้
วันนี้(9 มี.ค.69) พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ควบคุมตัวนายภาณุวัฒน์ หรือ “ปอนด์” รินทาวุธ ผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอ น.ส.ยุพา หรือ “น้องแพรว” พีอาร์สาวชาติพันธุ์ชาวเวียงแหง วัย 21 ปี หมกศพเปลือยท่อนล่างคาบ้านพักกลางสวนลำไยพื้นที่ อ.หางดง ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำแผนในที่เกิดเหตุ เพราะเกรงว่าญาติพี่น้องผู้ตายที่โกรธแค้น เข้าขัดขวางจนอาจเกิดการชุลมุนขึ้นได้อีก จึงให้ทำแผนที่บริเวณหอประชุมชั้น 3 สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ แทน
เริ่มตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ นายภาณุวัฒน์ มาเจอผู้ตายนอนอยู่-นำผ้ามาคลุมหน้า ก่อนบีบคอ-ใช้สายไฟเครื่องหนีบผมรัดคอ และเมื่อทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำผู้ต้องหาเข้าห้องขังภายในโรงพักทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าดูผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
วันเดียวกันนายไฟต์ แฟนหนุ่มน้องแพรวผู้เสียชีวิต ได้เดินทางไปที่ร้านริมชล ชมจันทร์ ริมถนนคันคลองชลประทาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่น้องแพรวทำงานพีอาร์อยู่ เพราะคิดถึงและยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนเดินทางไปที่ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณ พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง ที่จับคนร้ายตัวจริงและทำให้ตนเองพ้นผิดและข้อครหาจากสังคม
นายไฟต์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีที่ว่าพ้นมลทินจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าน้อง ซึ่งก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแต่แรกว่าตนไม่มีความคิดที่จะทำกับน้องแบบนั้น และอีกอย่างหนึ่ง เราคุยกัน เราเปิดใจให้กันตลอดไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน ดีใจที่จับคนร้ายตัวจริงได้แล้ว ดีใจที่น้องได้รับความยุติธรรม แต่ก็เสียใจที่จะต้องไม่ได้เจอกันอีก