ระยองประกาศจุดยืน "ไม่ตัด ไม่ขาย ทุเรียนอ่อน" สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครับผลผลิตกว่า 2 แสนตันในปี69

ระยอง -ระยอง kick off ประกาศจุดยืน "ไม่ตัด ไม่ขาย ทุเรียนอ่อน" สร้างความเชื่อมั่นการเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพรองรับผลผลิตปี 69 ที่จะมีมากถึง229,000 ตัน รับมือสถานการณ์พื้นที่ปลูกทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลต่อการแข่งขัน
วันนี้ ( 9 มี.ค.) น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประกาศจุดยืน Kick off วาระสำคัญของจังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้าง-ปลุกจิตสำนึก ทุเรียนระยองทุเรียนคุณภาพดี และมาตรการควบคุมทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ,นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ., น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภายในกิจกรรมยังมีพิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 300 ป้ายให้ผู้แทนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ มอบป้ายมาตรการ Big Cleaning 8 ข้อ และมาตรการ 4 ไม่ แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุจำนวน 10 สถานประกอบการ รวมทั้งนิทรรศการให้ผู้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกอบด้วย นิทรรศการทุเรียนหมอนทองระยอง (GI) และทุเรียนพรีเนี่ยม (ห่อถุงแดง) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, นิทรรศการร่วมใจ ร่วมมือ Set Zero มาตรการ 4 ไม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และนิทรรศการตรวจสารเคมีตกค้างและการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และยังสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก ปี 2569 การตรวจหาสาร BY-2 และแคดเมี่ยม(ไม่อ่อน-ไม่หนอน-ไม่สวมสิทธิ์-ไม่มีสาร ไม่มีสี)อีกด้วย
น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง เผยว่าจังหวัดระยองเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะทุเรียน ในฤดูกาลผลิต ปี 2569 ที่จะมีผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือน มี.ค.-มิ.ย.ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้งหมดจำนวน 229,000 ตัน มากกว่าปี 2568 ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
“ ปัจจุบันสถานการณ์พื้นที่ปลูกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้อนาคตของตลาดทุเรียนไทยอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบประเทศคู่แข่งหลายด้าน จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ประจักษ์ผลโดยเร็วที่สุด ซึ่งการประกาศจุดยืน "จังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี" เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ค้าและผู้บริโภค ด้วยการบูรณาการการร่วมมือจากทุกภาคส่วน”
โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย "ไม่ตัด ไม่ขาย ทุเรียนอ่อน" อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานทุเรียนระยองทั้งระบบต่อไป.