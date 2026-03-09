ป่าไม้-ตร.-ปกครอง บุกยึดไม้เถื่อนเกลื่อนป่าลุ่มน้ำวังทองฯกว่า 200 ท่อน แถมแปรรูปลากเข้าบ้านชัด

พิษณุโลก – ป่าไม้สนธิกำลังตำรวจ-ฝ่ายปกครองเนินมะปราง บุกยึดไม้เถื่อนทั้งประดู่-ไม้เต็ง กว่า 200 ท่อน กระจายเกลื่อนป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย กว่า 30 ไร่ คาดคนในพื้นที่ ตัดไม้ให้โล่งเตียน หวังนำที่ดินหลวงหาประโยชน์ ล่าสุด จนท.ผลตามตรวจรัศมี 1.5 กิโลเมตร พบไม้เถื่อนถูกชักลากเข้าที่พัก ทั้งไม้แปรรูป-ไม้ปอนด์เหลี่ยม เจอคนรับสารภาพ 2 ราย
วันนี้ (9 มี.ค.69) นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 รับแจ้งมีผู้ลักลอบตัดโค่นต้นไม้ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดทอน จึงประสาน ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พิษณุโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ตำรวจป่าไม้ กก.4 บก.ปทส., ฝ่ายปกครอง, ตำรวจเนินมะปราง, กำนันตำบลชมพู อ.เนินมะปราง ร่วมตรวจสอบ
พบไม้นานาชนิด อาทิ ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ถูกเลื่อยยนต์ตัดโค่นล้มกระจัดกระจาย บางต้นถูกตัดทอนยังไม่ขาด ร่องรอยเพิ่งตัดสดๆ บางจุดพบเศษไม้เหลือจากการตัดเป็นท่อนๆวางเรียงอย่างมีระเบียบ ขณะที่แปลงที่ดินข้างเคียง มีร่องรอยการทำไร่มันสำปะหลัง ระหว่างตรวจยึด ไม่พบบุคคลใดให้ปากคำ หรือบุคคลใดอ้างเป็นเจ้าของที่ดิน คาดว่า เป็นการตัดไม้ เพื่อบุกรุกป่าเพิ่มเติม ขยายพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
เจ้าหน้าป่าไม้จับค่าพิกัดรอบแปลงตรวจยึดประมาณ 30 ไร่พบไม้ประดู่, ไม้เต็ง เป็นไม้ที่ไม่ได้ปลูกกันทั่วไป จึงยืนยันว่า ไม้ที่โค่นล้มเป็นต้นไม้ธรรมชาติ ไม่ใช่ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยมนุษย์ จึงดำเนินการตรวจยึดไม้รวมกว่า 200 ท่อน ทำบันทึกแจ้ง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11
ฐาน “ทำไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 วรรคสอง ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่ได้รับอนุญาต พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ทำไม้ อันเป็นการเสื่อมเสีย แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 26/4 ผู้ใดทำลาย ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป
กำนันตำบลชมพู ระบุว่า แปลงตรวจยึดนั้น มีแปลงเกษตรกรรมของชาวบ้านปลูกมัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าป่าไม้ เร่งควานหามอดไม้ที่ตัดไม้เถื่อน คาดว่า อยู่รัศมีใกล้ๆ ล่าสุดนำกำลังบุกค้น พบว่า มีชาวอำเภอเนินมะปรางจำนวน 2 ราย รับสารภาพว่า เป็นคนนำไม้มาจากแปลงตรวจยึด ซึ่งเป็นไม้ ไม่มีร่องรอยดวงตราของรัฐ เก็บไว้บริเวณบ้านพักไม่ต่ำกว่า 100 แผ่น ไม้ปอนด์หลายเหลี่ยมวางเรียงกันอีก
ตรวจสอบบ้านหลังที่ 2 ยังพบว่า ไม้แผ่น และปืนลูกซอง เป็นปืนมีทะเบียน และเป็นชื่อของ ทายาท(ปู่) ยังไม่ได้โอนอย่างถูกต้อง จึงถูกจับข้อหาอาวุธผิดมือ นำส่ง ตำรวจสภ.เนินมะปราง ดำเนินคดี พ.ร.บ.อาวุธปืน อีกกระทงหนึ่ง
ล่าสุดเจ้าหน้าป่าไม้ กำลังตรวจสอบและชักลากไม้ของกลางเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันฯ พร้อมทำบันทึกดำเนินคดีเพิ่มเติม เนื่องจากทั้ง 2 รายสารภาพว่า นำไม้เถื่อนจากจุดเกิดเหตุและมีไม้แปรรูปอยู่ในครองครอง เบื้องต้นเช็กพิกัดระยะทางเบื้องต้นพบว่า จุดบ้านพักของราษฎร 2 ราย ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1.5 กิโลเมตรในการขนย้ายไม้เถื่อนออกจากป่าสงวนลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย