มติเอกฉันท์! ตั้ง “พระภาวนามังคลาจารย์ (หลวงพ่อเณร)” นั่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฮ่องกงอีกสมัย “หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม” นั่งเลขาธิการ

นครปฐม – คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง “พระภาวนามังคลาจารย์ (หลวงพ่อเณร)” ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฮ่องกงอีกสมัย พร้อมตั้ง “หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง” เป็นเลขาธิการ เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมประจำปีของสมัชชาสงฆ์ไทย ณ วิหารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา
โดยมี พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒาราม ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และพระภาวนามังคลาจารย์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ทั้งที่พำนักในประเทศไทยและในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงชุดใหม่ หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกประธาน รองประธาน คณะทำงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างแดนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นิมนต์ พระภาวนามังคลาจารย์ (หลวงพ่อเณร) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอีกหนึ่งสมัย
ขณะเดียวกันได้แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์พิมล ปญฺญาพโล ดำรงตำแหน่งรองประธานรูปที่ 1 และพระครูปิยญาณวิเทศ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกง ดำรงตำแหน่งรองประธานรูปที่ 2 ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้แก่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมร่วมกันอนุโมทนาและสวดมุทิตา เนื่องในโอกาสแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ใหม่ของสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แก่พระครูปิยญาณวิเทศ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอให้วัดต่าง ๆ ที่อยู่ในสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอุโบสถหลังแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและนานาชาติ พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป