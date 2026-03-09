รองผู้ว่าฯ เลย เร่งประสานรับแรงงานชาวลาว ตัดอ้อยโรงงานก่อนปิดหีบ 25 มี.ค.นี้

เลย-จ.เลย อ่วม! ขาดแรงงานตัดอ้อย เครื่องตัดอ้อยถูกจองคิวเต็มหมด ทั้งยังเหลืออ้อยสดอีกมาก โรงงานน้ำตาลปิดหีบ 25 มีนาคมนี้ เสี่ยงชาวไร่เลือกเผาตออ้อย ก่อปัญหาฝุ่นจิ๋วพุ่ง ด้านรองผู้ว่าฯเลย เร่งแก้ปัญหาประสานรับแรงงานชาวลาว ทำสัญญาจ้างตัดเพิ่ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของจังหวัดเลยปัจจุบัน กำลังขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ทั้งนี้จังหวัดเลยมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ยังไม่ได้ตัดอ้อย 1,673 ราย พื้นที่ประมาณ 72,000 ไร่ ในเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง แบ่งเป็นอำเภอวังสะพุง 27,000 ไร่ อำเภอเอราวัณ 18,000 ไร่ และอำเภอผาขาว 17,000 ไร่ โดยพบว่าอำเภอเอราวัณมีปริมาณอ้อยเผาสูงที่สุดในพื้นที่รับซื้อ ขณะนี้ยังเหลืออ้อยที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 15% หรือประมาณ 10,800 ไร่ โดยโรงงานน้ำตาลจะงดรับซื้อ (ปิดหีบ) วันที่ 25 มีนาคม 2569 นี้
ปัญหาหลักที่พบเครื่องจักรตัดอ้อยโดนจ้างงานเต็มพิกัด ในช่วงท้ายฤดูกาล เครื่องจักรตัดอ้อยถูกจองคิวจนเต็ม ทำให้เกษตรกรที่เหลือต้องพึ่งพาแรงงานคนเท่านั้น และลดความเสี่ยงปัญหา PM 2.5 หากหาแรงงานไม่ได้ เกษตรกรอาจตัดสินใจเผาอ้อย เพื่อความรวดเร็วในการตัดอ้อยส่งโรงงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
ด้านนายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาการเผาอ้อยและลดปัญหาเรื่องฝุ่น pm 2.5 กล่าวว่าปัญหาสำคัญเกิดจากขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เนื่องจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ส่งผลให้มีอ้อยตกค้างในพื้นที่ ขณะที่ปัจจุบันมีรถตัดอ้อยจำนวน 35 คัน และมีคิวจองตัดเต็มทั้งหมด ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงมีแผนปิดหีบอ้อยวันที่ 25 มีนาคมนี้
ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านระยะเวลาตัดอ้อย ตนจึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนคกไผ่ อำเภอปากชม เพื่อพูดคุยกับกลุ่มแรงงานจาก สปป.ลาว ที่กำลังเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างในบางพื้นที่ เช่น อ.วังสะพุง อ.หนองหิน และอีกหลายๆอำเภอ เพื่อเร่งหาแรงงานเข้ามาเสริมให้ทันในช่วง 20 วันที่เหลือ เพื่อให้การตัดอ้อยเสร็จสิ้นทันก่อนปิดหีบ ที่สำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่าและไร่อ้อย ที่มีจำนวนมาก จะสร้างปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลย
ด้านนายนัย แรงงานชาว สปป. ลาว บอกว่าตนพร้อมจะกลับมา หากเจ้าของไร่ต้องการ หรือแจ้งกลับมาทำงานใหม่ในพื้นที่ พวกเขาพร้อมจะกลับเข้ามาทำงานอีกรอบหากมีความชัดเจนเรื่องการจ้างงาน โดยได้เปิดราคามาตรฐานไว้ในอัตราค่าจ้าง 60 ลำ ในราคา 15 บาท เจ้าของไร่จัดหาอาหารและที่พักให้ ขณะนี้ยังมีแรงงานในเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ที่พร้อมจะเดินทางกลับ หากเจ้าของไร่ต้องการคนเพิ่ม ขอให้เร่งประสานงานแจ้งความจำนงเพื่อทำสัญญาจ้างระยะสั้นนี้ทันที