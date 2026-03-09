มติเอกฉันท์!ชาวบ้านนากระเซ็งกำหนดให้ “ผู้ใหญ่บ้าน”มีวาระแค่4ปีเท่านั้น

เลย- มิติใหม่การปกครองท้องถิ่นที่หมู่บ้านชุมชนอื่นๆทั่วประเทศไทยนำไปใช้เป็นต้นแบบได้ กรณีชาวบ้านบ้านนากระเซ็งมีมติเอกฉันกำหนดวาระตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีอายุแค่ 4. ปีเท่านั้น หมดวาระให้ลาออกทันทีแล้วจัดเลือกตั้งใหม่ โดยมติดังกล่าวถูกบันทึกเป็นธรรมนูญของหมู่บ้านตลอดไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมภูชมลาว บ้านนากระเซ็งหมู่4. ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ชาวบ้าน 240. ครัวเรือน ได้เดินทางเพื่อมาประชุมประจำเดือน มีนาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 150 คน เต็มห้องประชุม บรรยากาศคึกคัก.เป็นการร่วมประชุมของชาวบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันมากที่สุดเท่าที่เคยนัดหมายก็ว่าได้
นายทวีวงศ์ วรินทรา ผู้ใหญ่บ้านบ้านนากระเซ็ง กล่าวว่า หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดของทุกหมู่บ้านในอำเภอท่าลี่ ซึ่งมีอยู่ 41 หมู่บ้าน ในวันประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่หยิบยกมาหารือในที่ประชุมและตกลงร่วมกันเป็นธรรมนูญหมู่บ้านไว้ก็คือ การดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านคนต่อไป จะมีวาระเพียง 4ปีเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้ไป หากมีผู้ใหญ่บ้านหมดวาระลง เมื่อมีการรับสมัครเข้ามา และได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เมื่อครบวาระ 4 ปี จะต้องลาออกจากตำแหน่งทันที และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
อย่างไรก็ตาม หากทำงานดี มีผลงานสร้างเสริมประโยชน์ให้หมู่บ้านอย่างชัดเจน ก็จะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ และหากอยู่ครบ 4 ปีแล้วไม่ลาออก ตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย. จะมีการประเมินผู้ใหญ่บ้านทุกๆ4 ปี โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฏรในท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่ยกมือรับรองให้ผ่าน ก็เสมือนว่าต้องอยู่ได้เพียง 4 ปีเท่านั้น
สำหรับประเด็นกำหนดวาระดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ถือเป็นมิติใหม่ของการปกครองที่บ้านนากระเซ็ง เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าใจถึงหน้าที่พลเมืองและเข้าใจบทบาทของ ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นพ่อบ้านของพวกเขา จึงเป็นมติเอกฉันว่าผู้ใหญ่บ้านนากระเซ็งจะต้องดำรงตำแหน่ง 4. ปีเท่านั้น.และจะบันทึกเป็นธรรมนูญของหมู่บ้านตลอดไป