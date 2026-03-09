“มะนาว”ระคาพุ่งพรวดตั้งแต่หน้าสวนยันแผงค้า หลังแล้งแรงร้อนจัดแถมน้ำมันจ่อเพิ่มซ้ำ

อุทัยธานี – มะนาวราคาเริ่มพุ่ง จากลูกละ 2 บาท ล่าสุดราคาหน้าแผงขายกันลูกละ 4–6 บาท แม่ค้าโอดทั้งแพงทั้งหายาก ผักหลายชนิดเริ่มขยับราคาตาม หลังชาวสวนเจอทั้งภัยแล้ง-อากาศร้อนจัด ต้องสูบน้ำรดผักมากขึ้นขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงจ่อเพิ่ม
วันนี้(9 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวลงสำรวจราคาพืชผักภายในตลาดสดเทศบาล 2 ริมแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี หลังคนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคามะนาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งพบว่าแผงค้าภายในตลาดมีการปรับราคามะนาวขึ้นอยู่ที่ลูกละ 4–6 บาท และบางร้านเริ่มเตรียมปรับราคาขายเพิ่ม เนื่องจากต้นทุนรับซื้อจากสวนสูงขึ้น ประกอบกับช่วงหน้าแล้งปริมาณมะนาวออกสู่ตลาดลดลง
นอกจากนี้ผักหลายชนิดภายในตลาดเริ่มมีทิศทางปรับราคาสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะต้นหอมที่ก่อนหน้านี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 70–80 บาท ล่าสุดปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาทแล้ว ขณะที่ผักชนิดอื่นก็มีแนวโน้มขยับราคาตาม เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับสภาพภัยแล้งอากาศร้อนจัด ทำให้ต้องสูบน้ำเพื่อรดผักมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกเพิ่ม อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าและอาจทำให้ราคาผักในตลาดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
นางอรสา จันทรัตน์ อายุ 62 ปี แม่ค้าแผงขายมะนาวภายในตลาด เปิดเผยว่า ช่วงหน้าแล้งราคามะนาวจากสวนปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้รับมาจากสวนในราคา 300 ลูก 1,000 บาท ทำให้ต้องขายปลีกลูกละประมาณ 4-6 บาท เพื่อให้พอมีรายได้เล็กน้อย และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้ หากราคาจากสวนยังเพิ่มขึ้นอาจต้องปรับราคาขายเป็น 3 ลูก 20 บาท ไม่เช่นนั้นจะไม่เหลือกำไรเลย จากก่อนหน้านี้เคยขายเพียงลูกละประมาณ 2 บาทเท่านั้น
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงภาครัฐให้ช่วยตรึงราคาน้ำมันให้นานที่สุด เนื่องจากหากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้ราคาสินค้าในตลาดสูงขึ้นไปอีก ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายในตลาดช่วงนี้ค่อนข้างเงียบ หากราคาสินค้าปรับขึ้นมากกว่านี้ก็เกรงว่าจะทำให้ขายของได้ยากยิ่งขึ้น