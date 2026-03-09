“ปอนด์” มือฆ่าพีอาร์สาวชาติพันธุ์หมกศพคาบ้านกลางสวนลำไย เปิดปากขอโทษครอบครัวเหยื่อ

เชียงใหม่ - “ปอนด์” ผู้ต้องหามือฆ่ารัดคอพีอาร์สาวชาติพันธุ์ลูกพี่ลูกน้องแฟนตัวเองหมกศพเปลือยท่อนล่างคาบ้านพักกลางสวนลำไย หางดง เชียงใหม่..เปิดปากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต วอนหยุดแชร์เรื่องครอบครัว
วันนี้ (9 มี.ค. 69) นายภาณุวัฒน์ หรือ “ปอนด์” รินทาวุธ ผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอ น.ส.ยุพา หรือ “น้องแพรว” สาวพีอาร์ชาติพันธุ์ชาวเวียงแหง วัย 21 ปี หมกศพเปลือยท่อนล่างคาบ้านกลางสวนลำไยในพื้นที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้เมื่อวานนี้ (8 มี.ค.) เปิดใจกล่าวขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมยอมรับผิดกับการกระทำของตน
นายปอนด์ ผู้ต้องหา กล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าว่า ต้องการออกมาขอโทษต่อญาติของผู้เสียชีวิต และให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งวอนให้สังคมหยุดเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในครอบครัว
“ผมอยากขอโทษญาติผู้เสียชีวิต แล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และขอให้หยุดแชร์เรื่องส่วนตัวกับครอบครัว เพราะมันมีผลกระทบต่อครอบครัว และอยากขอโทษกับการกระทำที่ได้ทำลงไป”
ทั้งนี้ หลังถูกจับกุม นายภาณุวัฒน์ หรือปอนด์ ให้การว่าผู้ตายมีปัญหาเรื่องที่พักที่ทำงาน เลยมาขอพักบ้านที่เกิดเหตุที่ตนพักอาศัย-เฝ้าดูแลบ้านทำสวนโดยได้ค่าจ้างรายเดือนกับแฟน ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย โดยให้น้องแพรวพักชั้นสอง เป็นห้องประตูเลื่อนล็อกไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุนายปอนด์ไปดื่มเหล้าร้านของชำที่กินประจำ และเข้าไปที่บ้านพัก พบน้องแพรวนอนอยู่จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ เอาผ้าคลุมเพื่อไม่ให้เห็นหน้า และใช้สายไฟจากเครื่องหนีบผมรัดคอ แต่ขณะถอดกางเกงลงพบว่าผู้ตายมีประจำเดือน เลยคิดอำพรางว่าชิงทรัพย์ ทุบลูกบิดประตู เอาเงินผู้ตายไป และเอากระเป๋าผู้ตายไปทิ้งนอกบ้าน ขณะตำรวจมาตรวจทำตัวเป็นพยานช่วยเหลือตำรวจ-ดูเหตุการณ์โดยไม่แสดงอาการอะไรที่น่าสงสัยแม้แต่น้อยด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย โดยจะมีการส่งตัวนายปอนด์ฝากขังต่อไป