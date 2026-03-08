ปิดจ๊อบ!จับ "ไอ้ปอนด์"ฆ่ารัดคอ-หมกศพเปลือยพีอาร์สาวชาติพันธุ์คาบ้านกลางสวนลำไยฯหางดง

เชียงใหม่ – ญาติแค้นจัด กรูหวังรุมประชาทัณฑ์คาโรงพัก..ตร.ตามจับแล้วแบบทันควัน “ไอ้ปอนด์” มือฆ่ารัดคอหมกศพเปลือนท่อนล่างพีอาร์สาวชาติพันธุ์ลูกผู้น้องแฟนสาวที่มาพักด้วยคาบ้านกลางสวนลำไยฯหางดง เชียงใหม่ สารภาพดื่มเหล้ากลับเข้าบ้านเห็นเหยื่อนอนอยู่เกิดอารมณ์หื่น คว้าผ้าคลุมหน้า-สายไฟรัดคอ ถอดกางเกงแต่ผู้ตายมีประจำเดือนจึงตัดสินใจอพรางเป็นชิงทรัพย์
เย็นวันนี้(8 มี.ค.69) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางดง -ชุดสืบสวน ภ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงการจับกุมตัว นายภาณุวัฒน์ หรือปอนด์ รินทาวุธ อายุ 31 ปี ผู้ต้องคดีฆ่ารัดคอเปลือยท่อนล่าง น.ส.ยุพา อายุ 21 ปี หรือน้องแพรว สาวพีอาร์ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง หมกศพในบ้านกลางสวนลำไย พื้นที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้แกะรอยสืบสวน รวบรวมหลักฐานจนนำไปสู่จับกุมตัวครั้งนี้ สืบเนื่องจากไทม์ไลน์ของนายภาณุวัฒน์ หรือปอนด์ รินทาวุธ อายุ 31 ปี กับคนส่งของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งไม่ตรงกัน เพราะหลังก่อเหตุ ขนส่งแห่งหนึ่งนำเครื่องสำอางที่สั่งโดยผู้ตาย มาส่งให้แบบเก็บเงินปลายทาง จากนั้นนายปอนด์เป็นนำเงินจากกระเป๋าคนตายไปจ่ายจำนวน 200 บาท
ซึ่งนายภาณุวัฒน์ หรือปอนด์ ให้การว่า ผู้ตายมีปัญหาเรื่องที่พักที่ทำงาน เลยมาขอพักที่เกิดเหตุด้วย ที่ตนพักอาศัย เฝ้าดูแลบ้านทำสวนโดยได้ค่าจ้างรายเดือนกับแฟน ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตาย โดยให้น้องแพรวพักชั้นสอง เป็นประตูเลื่อนล็อกห้องไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุ นายปอนด์ไปดื่มเหล้าร้านของชำที่กินประจำ และเข้าไปที่บ้านพัก พบน้องแพรวนอนอยู่จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ เอาผ้าคลุมเพื่อไม่ให้เห็นหน้า และใช้สายไฟจากเครื่องหนีบผมรัดคอ ขณะถอดกางเกงลง พบว่าผู้ตายมีประจำเดือน เลยคิดอำพรางว่าชิงทรัพย์ ทุบลูกบิดประตู เอาเงินผู้ตายไป และเอากระเป๋าผู้ตายไปทิ้งนอกบ้าน ขณะตำรวจมาตรวจทำตัวเป็นพยานช่วยเหลือตำรวจ เบื้องต้นรู้สึกเสียใจ ยืนยันไม่ได้หลงรัก แต่เกิดอารมณ์ทางเพศจากความมึนเมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาลงมาชั้นล่างของ สภ.หางดง เพื่อเข้าห้องสืบสวน ญาติพี่น้องคนตาย พยายามกรูกันเข้าไปประชาทัณฑ์เพราะโกรธแค้นผู้ตายที่มีใจโหดเหี้ยม โดยวานนี้ที่พบศพผู้ตาย นายภาณุวัฒน์ หรือ ปอนด์ ยืนดูเหตุการณ์อย่างสบายใจโดยไม่แสดงอาการอะไรที่น่าสงสัยแม้แต่น้อยด้วย