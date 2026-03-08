ชาวสังขละบุรีแห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวกว่า 200 เมตร ปั๊มยันยังมีขาย-ราคาปกติ จำกัดรถละ 1,000 บาท

กาญจนบุรี – ชาวอำเภอสังขละบุรีแห่นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแกลลอนน้ำมัน ต่อคิวเติมน้ำมันยาวกว่า 200 เมตร หลังความต้องการพุ่งสูง ผู้ประกอบการปั๊มยืนยันยังมีจำหน่ายในราคาปกติ แต่จำกัดปริมาณซื้อ ขณะนายอำเภอสั่งฝ่ายความมั่นคงตรวจเข้มด่านชายแดน ป้องกันลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ
วันนี้ (8 มี.ค.) ที่สถานีบริการน้ำมัน หจก.แดงบริการ หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงแกลลอนน้ำมัน มาเข้าแถวรอซื้อน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ และเบนซิน จนทำให้บริเวณภายในสถานีบริการน้ำมันแน่นขนัด
โดยมีรถจำนวนมากต่อแถวยาวล้นออกมาบนถนนสาย 323 (สังขละบุรี–ด่านเจดีย์สามองค์) เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี ต้องเข้ามาจัดระเบียบการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
คนขับรถสองแถวรายหนึ่งในพื้นที่เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นเงิน 500 บาท หลังจากเมื่อวานช่วงเย็นตั้งใจจะมาเติมแต่ปรากฏว่าน้ำมันหมด แม้ในถังยังเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่เนื่องจากต้องใช้รถรับจ้างทุกวัน จึงต้องมาเติมสำรองไว้ก่อน โดยยอมรับว่าหลังเกิดกระแสข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทำให้จำนวนรถที่มาเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ราคาน้ำมันยังไม่ได้ปรับขึ้นก็ตาม
ขณะที่ชายอีกรายหนึ่งระบุว่า ตนมาซื้อน้ำมันใส่แกลลอนขนาด 20 ลิตร เพื่อนำไปใช้ตัดหญ้าในสวน โดยปกติจะมาซื้อทุก 2-3 วัน แต่ช่วงนี้ต้องเข้าแถวรอนานกว่าปกติ
ด้าน น.ส.ปัณณธร เต็ยงเที่ยง ผู้จัดการ หจก.แดงบริการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันยังมีน้ำมันจำหน่ายให้ประชาชนตามปกติ โดยในแต่ละวันจะมีรถขนน้ำมันเข้ามาเติมวันละ 1-2 เที่ยว ขึ้นอยู่กับการจัดส่งจากคลังของ ปตท. อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มีประชาชนมาซื้อเพิ่มขึ้นมาก ทำให้บางวันน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่าย ต้องประกาศปิดและแจ้งให้ประชาชนกลับมาซื้อในวันถัดไป
ทางสถานีบริการน้ำมันจึงเริ่มจำกัดปริมาณการขาย โดยรถยนต์สามารถเติมได้ไม่เกินคันละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่นำแกลลอนมาเติม จะจำกัดคนละ 1 แกลลอน ขนาด 20 ลิตร พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังจำหน่ายน้ำมันในราคาปกติ ได้แก่ ดีเซลลิตรละ 31.91 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.82 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.42 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 29.01 บาท และเบนซินลิตรละ 41.41 บาท โดยยืนยันว่าจะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค
ทั้งนี้ อำเภอสังขละบุรีมีสถานีบริการน้ำมันเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ปตท. และ พีที ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลน แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำมันเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จนบางครั้งต้องประกาศปิดให้บริการเนื่องจากน้ำมันหมด และการขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมไม่ทันต่อความต้องการ
ขณะเดียวกัน นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าความต้องการใช้น้ำมันในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งที่จำนวนประชากรและรถยนต์ในพื้นที่ยังคงเท่าเดิม อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลง
จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มการลักลอบนำน้ำมันออกนอกประเทศ โดยเฉพาะรถยนต์ที่จะผ่านด่านตรวจ ตชด.134 บริเวณบ้านซองกาเลีย และด่านความมั่นคงบ้านน้ำเกิ๊ก หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อำเภอสังขละบุรี และอำเภอเมืองกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) เป็นเขตควบคุมสินค้าชายแดน ตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดน พ.ศ. 2524 เพื่อสกัดกั้นการค้าของเถื่อน กลุ่มทุนจีนเทา และสินค้าหนีภาษี โดยเน้นควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะน้ำมันและอุปกรณ์ไฟฟ้า