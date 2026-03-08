"พระสิ้นคิด"เลี้ยงหมูกระทะสับเปลี่ยนกำลังทหารชายแดน อ.น้ำยืน

อุบลราชธานี-รองแม่ทัพภาค 2 นำเงิน 60,000 บาท ของหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด เลื้ยงหมูกระทะทหารที่กำลังสับเปลี่ยนกำลังประจำชายแดนอำเภอน้ำยืน พร้อมทำ
เซอรไพร์วันเกิดรองผู้การกรมทหารพรานที่ 23 ประจำช่องอานม้า อำเภอย้ำยืน
วันนี้( 8 มี.ค.)พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลทหารในพื้นที่ช่องอานม้า ชายแดนไทย กัมพูชา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยการเยี่ยมให้กำลังใจครั้งนี้ พล.ต.ณัฏฐ์ และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 พร้อมนายกังฟู วสวรรธน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง และนายสมศักดื บุญประชุม สส.พรรคไทยรวมพลัง
นำเงินของหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด ที่มอบให้จำนวน 60,000 บาท จัดซื้อหมูกระทะจำนวน 300 ชุด จัดเลี้ยงกำลังพลที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วสับเปลี่ยนกำลังพลชุดใหม่มาประจำการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารประจำแนวหน้าชายแดนไทย กัมพูชา
นอกจากนี้ ยังได้นำเค้กวนิลามาเซอร์ไพร์วันเกิด พ.ท.จิรานุวัฒน์ ศรีหอม รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 ประจำช่องอานม้า ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 39 ปี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ พ.ท.จิรานุวัฒน์ ที่ไม่ได้กลับบ้านไปฉลองวันเกิดกับครอบครัว เพราะต้องปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น
พ.ท.จิรานุวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเซอร์ไพร์ แม้ต้องประจำการอยู่แนวหน้าชายแดนไทย กัพมูชา ก็ซาบซึ้งมากที่ทุกคนเห็นความตั้งใจในสิ่งที่ทำ เค้กก้อนนี้เป็นก้อนที่ตนเองจะจดจำไปตลอดชีวิต
ด้านพลทหารอรรถพร โนนเสนา อายุ 21 ปี ทหารสังกัด ร.17 พัน 4 เปิดเผยว่า มาอยู่ที่ช่องอานม้ามาระยะหนึ่งแล้วและได้ร่วมรบในครั้งที่ 2 วันนี้ตนรู้ดีใจที่ได้ทานหมูกระทะกับพี่น้องร่วมรบ ก่อนจะได้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้ ตนรู้สึกภูมิใจในการเป็นทหารมาก อยากเป็นทหารต่อ แต่ปีนี้ได้สมัครสอบนักเรียนนายสิบกองทัพบก แต่ผลสอบไม่ผ่าน แต่ตนจะพยายามสอบใหม่อีกในปีหน้า