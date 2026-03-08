ญาติพี่น้องลั่นไม่รับศพกลับจนกว่าจับฆาตกรได้!ปักหลักจี้คดีฆ่ารัดคอ-หมกศพเปลือยท่อนล่าง พีอาร์สาวชาติพันธุ์

เชียงใหม่ - คืบหน้าคดีสะเทือนขวัญกรณีพบศพ "น้องแพรว" อายุ 21 ปี สาวพีอาร์ร้านเหล้าถูกฆ่ารัดคอ-เปลือยท่อนล่าง หมกศพในบ้านพักกลางสวนลำไยฯหางดง เชียงใหม่ ล่าสุด ตร.หิ้วสามีสาวลีซอเครือญาติเหยื่อเปิดบ่อเกรอะหาหลักฐาน-จ่อขอหมายจับ ขณะที่พี่น้องชาติพันธุ์รวมตัวปักหลักโรงพักหางดง ลั่นไม่รับศพกลับจนกว่าจะจับฆาตกรได้
วันนี้ (8 มี.ค.69) บรรยากาศบริเวณ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ เต็มไปด้วยความอย่างโศกเศร้าและตึงเครียด เมื่อพ่อแม่-ญาติพี่น้องของน้องแพรว พีอาร์สาวชาติพันธุ์ขเหยื่อฆาตกรโหดฆ่ารัดคอ-ถอดกางเกง หมกศพในบ้านกลางสวนลำไย ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เดินทางจากอำเภอเวียงแหง มาปักหลักติดตามความคืบหน้าคดี
นายอมรเทพ ภมรสุจริตกุล ผญบ.บ้านเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง และมีศักดิ์เป็นลุงของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ครอบครัวจะยังไม่รับศพน้องแพรวไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล จนกว่าจะจับกุมฆาตกรมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครทำใจรับเรื่องที่เกิดขึ้นได้และจะปักหลักรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
เช่นเดียวกับนายธีรศักดิ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของผู้ตาย ก็ได้เปิดเผยว่าครอบครัวจะยังคงติดตามและให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สามารถจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งทุกคนนั้นล้วนโกรธแค้น แต่ก็ต้องเคารพกฎหมาย ทุกคนต้องการตอนนี้คือความยุติธรรมไม่ใช่เม็ดเงินอะไร นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันลงขันรวบรวมเงินเป็นรางวัลนำจับให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุม ส่วนตัวเลขจำนวนเงินนั้นก็ไม่ได้มากนัก แต่ไม่ขอเปิดเผย
ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดพบความเคลื่อนไหวสุดท้ายของน้องแพรว ดังนี้ 5 มีนาคม ก่อนเที่ยงคืนน้องแพรวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านคาราโอเกะที่ทำงานอยู่เพียงลำพัง , 6 มีนาคม 20.00 น.เจ้าของร้านพยายามติดต่อน้องแพรวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากปิดเครื่องแต่ยังไม่มีใครเอะใจ 7 มีนาคม ช่วงบ่ายญาติมาพบน้องแพรวกลายเป็นศพถูกฆาตกรรมอำพรางในบ้านพักสวนลำไย
ทางด้านการสืบสวนเจ้าหน้าที่ได้เรียกพยานใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้วกว่า 10 ปาก และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 รายมาสอบเครียด ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น.8 มี.ค.ที่ผ่านมา ชุดสืบสวนได้คุมตัว "นายป." (นามสมมติ) ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาวัตถุพยานเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดฝาบ่อเกรอะ 2 บ่อภายในบ้านพัก จนพบหลักฐานสำคัญลักษณะคล้ายถุงยางอนามัย จึงได้เก็บกู้ใส่ถุงซิปล็อกเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทันที อย่างไรก็ตาม นายป. ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามแนวทางการสืบสวนพบข้อมูลที่น่าสนใจระบุว่า นายป. มีความเชื่อมโยงกับผู้ตายทางเครือญาติ เนื่องจากภรรยาของนายป.เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ และเป็นญาติกับน้องแพรว อีกทั้งครอบครัว นายป. เคยมาพักที่บ้านเกิดเหตุเพื่อเฝ้าสวนลำไยให้ญาติที่เป็นคนซื้อที่ดินผืนนี้ไว้
นอกจากนี้แหล่งข่าวระบุว่า นายป. แอบชอบพอน้องแพรวมานาน เนื่องจากผู้ตายเป็นคนหน้าตาดี แต่น้องแพรวไม่เล่นด้วยและพยายามตีตัวออกห่างมาตลอด ซึ่งอาจเป็นชนวนสำคัญของการก่อเหตุ ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.หางดง อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ และ DNA เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีและขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ นาย ป. และผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาพูดคุยกับทางชาวบ้าน ว่าได้เบาะแสคนร้ายแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ชาวบ้านจึงพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับ