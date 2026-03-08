วิกฤตตะวันออกกลางยังไม่กระทบท่องเที่ยวตราด เฉพาะเกาะช้างหยุดเสาร์-อาทิตย์ทะลุ 2หมื่นคน

ตราด -วิกฤตตะวันออกกลางยังไม่กระทบการท่องเที่ยว จ.ตราด เฉพาะเกาะช้าง หยุดเสาร์-อาทิตย์ทะลุ 2หมื่นคน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีเพียงบางกลุ่มที่ยังรอไฟล์ทบินกลับประเทศหลังมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวใน อ.เกาะช้าง จ.ตราด ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (7-8ก.พ.)นี้้ ว่าที่ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าพักผ่อน เล่นน้ำและเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติมากกว่า 2 หมื่นคน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถเช่า และรถจักรยานยนต์ให้เช่า มีรายได้ต่อเนื่อง
โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมเดินแบบเป็นกลุ่มและครอบครัวได้ทยอยนำรถยนต์มาต่อคิวรอขึ้นเรือเฟอร์รี่ทั้งขาไปและกลับนานกว่า 1 ชั่วโมง ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง ที่ช่วยจัดระเบียบการลงเรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังอยู่ในเกาะช้างขณะนี้ มีทั้งกลุ่มที่ยังไม่เดินทางกลับ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไฟล์ทการเดินจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเทีายวบินแต่ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้ จะกลับประเทศได้ทั้งหมด
โดยยอมรับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขามาในพื้นที่เกาะช้าง ตั้งปีช่วงใหม่ 2569 จนถึงปัจจุบันแม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ก็สามารถสร้างความคึกคักให้กับท่องเที่ยวทั้ง 3 เกาะหลักคือ เกาะช้าง เกาะกูก เและเกาะหมาก รวมถึงในเขตพื้นที่เมืองตราดได้
แต่ก็ยังคาดว่าแนวโน้มการเติบโตทางการท่องเที่ยวของ จ.ตราด ในปี 2569 จะขยายตัวร้อยละ 5 จากอานิสงส์การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินลงเกาะช้างในช่วงเช้า ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการใช้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะต่าง ๆ
และยังทำให้ผู้ประกอบการเดินเรือ วางแผนเพิ่มจำนวนเรือและขนาดเรือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่