ชาวหนองขาม ค้านโกดังเก็บสารกัมมันตภาพรังสีกลางชุมชน ลงประชามติกว่า 500 เสียงไม่เอา สั่งรื้อภายใน 30 วัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้านหนองขาม อ.ศรีราชา รวมตัวประชาคมคัดค้านโครงการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสีกลางชุมชน หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก่อนลงประชามติกว่า 500 คน “ไม่เห็นด้วย” พร้อมมีมติให้รื้อถอนอาคารภายใน 30 วัน หากฝ่าฝืนเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เวลา 12.00 น. วันนี้ ( 8 มี.ค.) ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดประชาคมและลงประชามติ กรณีมีบริษัทเอกชนเข้ามาก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งเป็นสารอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ในการประชุมครั้งนี้มี นายพิชัย โสธรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายเดชา จันทร์เล็ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมทั้งผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียด โดยตัวแทนบริษัทผู้ดำเนินโครงการได้พยายามชี้แจงรายละเอียดของโครงการ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ต่อประชาชนในพื้นที่ แต่ชาวบ้านจำนวนมากได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
ภายหลังการหารือเป็นเวลานาน ที่ประชุมได้มีการลงมติ ซึ่งผลปรากฏว่าประชาชนที่เข้าร่วมกว่า 500 คน ต่างไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และมีมติไม่ยินยอมให้มีการนำสารเคมีอันตรายหรือสารกัมมันตภาพรังสีเข้ามาจัดเก็บในพื้นที่ชุมชน
ต่อมาผู้แทนบริษัทได้พาผู้สื่อข่าวและชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบสถานที่ภายในอาคาร พบว่าพื้นที่จัดเก็บสารเคมีเป็นเพียงบ่อซีเมนต์จำนวน 3 บ่อ โดยมีฝาปิดเป็นแผ่นเหล็กธรรมดา และไม่พบระบบป้องกันการรั่วไหลของสารอันตราย ทำให้ชาวบ้านยิ่งเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยของชุมชน
ด้าน นายวินัย เดิมสลุง อายุ 48 ปี ประธานหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ เปิดเผยว่า บริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามหนังสือเลขที่ 41711/68RF1 แต่มีการก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสีโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามทราบเรื่อง จึงได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ และจากผลการประชาคมในวันนี้ ชาวบ้านมีมติไม่เห็นด้วยกับโครงการ พร้อมกำหนดให้หยุดดำเนินการและรื้อถอนอาคารภายใน 30 วัน
ขณะที่ นายพิชัย โสธรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่กังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจะออกหนังสือให้บริษัทเจ้าของโครงการดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างแล้วภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายพิชัยยังยืนยันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ