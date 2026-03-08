อุทาหรณ์คอเหล้าเสียงดัง!ลุงวัย 58 คว้าปืนติดลำกล้องส่องหนุ่มพม่าสาหัส ก่อนโดนจับทันควัน

เชียงใหม่ – อุทาหรณ์คอเหล้าเสียงดัง..ลุงวัย 58 เลือดร้อนรำคาญคว้า .22 ติดลำกล้องส่องยิงหนุ่มเมียนมาปางตาย ก่อนโดนตำรวจตามจับทันควันคาบ้านพัก แต่ยังให้การภาคเสธ.
วันนี้(8 มี.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางดง รับแจ้งเหตุบุคคลถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าร้านขายของชำ พื้นที่หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 10.10 น.จึงเร่งเข้าตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำซึ่งเปิดจำหน่ายสุราแบบแบ่งขาย (เหล้าก๊ง) พบนายจาย ซานมิ้น อายุ 33 ปี ชาวเมียนมา นอนจมกองเลือดในสภาพหมดสติ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั่งดื่มสุราอยู่หน้าร้านค้าและส่งเสียงดังรบกวนละแวกใกล้เคียง สร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกัน จนเกิดเป็นปากเสียงรุนแรงและบานปลายสู่การลงมือก่อเหตุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 134 ม.11 ซึ่งอยู่ติดกับจุดเกิดเหตุ พบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายบุญปั๋น อายุ 58 ปี อยู่ภายในบ้าน สภาพมึนเมาสุราและให้การวกวน อ้างว่าตนไม่ได้เป็นผู้ลงมือ
จากการตรวจค้นเบื้องต้นในบ้านพัก พบอาวุธปืนยาวบีบีกัน 1 กระบอก และปืนลูกซองยาวอีก 1 กระบอก แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากพยานแวดล้อมระบุว่าหลังเสียงปืนดังขึ้นเห็นนายบุญปั๋นวิ่งไปทางสวนหลังบ้าน ชุดสืบสวนจึงกระจายกำลังค้นหาจนกระทั่งพบ อาวุธปืนยาวขนาด .22 แบบติดลำกล้อง ซึ่งเป็นปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุ ถูกถอดแยกชิ้นส่วนซุกซ่อนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่หลังบ้าน จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับนำตัวผู้ก่อเหตุชี้จุดทำแผนขณะก่อเหตุ
อย่างไรก็ตามในชั้นจับกุม นายบุญปั๋นยังคงให้การ ภาคเสธ. ยอมรับเพียงว่าเป็นเจ้าของอาวุธปืนและอยู่ในเหตุการณ์จริง แต่ยังไม่รับสารภาพว่าเป็นผู้ลั่นไก เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม 3 ข้อหา ได้แก่ พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ,ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ,ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน โดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งตรวจร่างกายเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์และคราบเขม่าปืน พร้อมสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป