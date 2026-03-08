ขอนแก่นประเดิมจัดเทศกาลว่าวนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งแรก คนแห่ร่วมงานคึกคัก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวขอนแก่นจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมงาน “เทศกาลว่าวนานาชาติ 2026” ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก มีการจัดแสดงว่าวยักษ์–ว่าวไฟ–ว่าวแชมป์โลก และมีว่าวหลากหลายชนิดมากมายสีสันให้เลือกซื้อตลอดการจัดงาน
6-8 มี.ค.นี้
ที่บริเวณบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลว่าวนานาชาติ Khon Kaen International Kite Festival 2026 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมการเล่นว่าวของไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยมีนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และประธานกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะนักเล่นว่าวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของว่าวนานาชนิด ทั้งว่าวแฟนซี ว่าวรูปแบบต่าง ๆ จากหลายประเทศ รวมถึงกิจกรรมการแสดงว่าวเรืองแสงในยามค่ำคืน ว่าวแอกยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการสาธิตทักษะการบังคับว่าวจากนักเล่นว่าวระดับประเทศและระดับโลก
ภายในงานมีการรวมตัวของนักเล่นว่าวชื่อดังจากทั่วประเทศไทย อาทิ “พระนาย ว่าวไทย” ทีม Siamese Cat ทีมว่าวระดับประเทศ ทีมสกายแคนดี้ จากจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักว่าวรุ่นปรมาจารย์ “เม่น มหาชัย” ที่จะนำการแสดงว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าแบบดั้งเดิมมาโชว์ให้ชม เสมือนยกบรรยากาศสนามหลวงมาไว้กลางเมืองขอนแก่น
นอกจากนี้ยังมีการแสดงทักษะการบังคับว่าวสองสายและสี่สายจากทีมแชมป์โลก Siamese Cat นำโดยคุณเชนยุทธ สวัสดี พร้อมการแสดงว่าวรูปหัวใจสุดสวยงามจาก มิสเตอร์เรเน่ นักเล่นว่าวชื่อดังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์คือการแสดง ว่าวไฟในช่วงกลางคืน ที่จะประดับท้องฟ้าเหนือบึงทุ่งสร้างด้วยแสงสีตระการตา รวมถึงการจัดแสดง ว่าวแอกยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านผ่าน “ว่าวสะนู” ซึ่งเป็นว่าวพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ลำเพลิน พร้อมการประกวดว่าว LED และการประกวดสนูลีลา ที่จะเนรมิตท้องฟ้าเหนือบึงทุ่งสร้างให้กลายเป็นทะเลดาวยามค่ำคืน
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาร่วมชมเทศกาลว่าวนานาชาติครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายฤดูลมของปีอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้น.