โคราชทำบุญตักบาตรมหากุศลพระสงฆ์ 10,000 รูป สมโภชเมืองโคราช 558 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราช ทำบุญตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ 10,000 รูป สืบสานประเพณี สมโภชเมืองโคราช 558 ปี
วันนี้ (8 มี.ค.) เวลา 06.00 น. จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป สมโภชเมืองนครราชสีมา 558 ปี ที่บริเวณลานย่าโม ถนนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) เป็นประธานฆราวาส
ในโอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน และพุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคน ได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ก่อตั้งเมืองนครราชสีมา ตลอดจน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และท้าวสุรนารี (ย่าโม) จากนั้น พระภิกษุสงฆ์จาก 6 จังหวัดภาคอีสาน เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสมโภชเมืองนครราชสีมา 558 ปี และแปรแถวรับบิณฑบาต ตลอดแนวถนนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
สำหรับโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป สมโภชเมืองนครราชสีมา เริ่มต้นจัดขึ้นเมื่อปี 2551 จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธและภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จนมาถึงปี 2567 ได้ยกระดับขึ้นเป็นงานประเพณีทำบุญเมืองประจำปี โดยถือเอาฤกษ์ฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ในเดือนมีนาคมเป็นกำหนดจัดงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ บ-ว-ร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) ภายใต้การนำของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ในปี 2569 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยราชการ กว่า 60 หน่วยงาน พร้อมด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา และมูลนิธิธรรมกาย
พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ชาวโคราชโชคดี เพราะเรามีความรักความสามัคคีในการทำความดีร่วมกัน ที่อื่นหาโอกาสทำบุญใหญ่แบบนี้ได้ยาก แต่โคราชทำได้ทุกปี เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง การตักบาตรพระสงฆ์จำนวนมากอย่างนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา ยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับสังคมโคราชด้วย ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตจะเป็นกำลังเรี่ยวแรงให้กับพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ยังจะได้นำไปบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์ 323 วัด พร้อมทั้งครูและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 4 จังหวัดภาคใต้ และมอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นสาธารณสงเคราะห์อีกด้วย