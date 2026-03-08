“โสภณ”ซัด “ทนายหิวแสง”ร้องไม่ให้เปิดสภาฯ ใช้ปากพูดแต่เรื่องเท็จ กล่าวหารุกป่าลำปลายมาศ ท้ามาตรวจสอบ

บุรีรัมย์- “โสภณ ซารัมย์” รองนายกฯ ซัดไม่ให้ราคา “ทนายหิวแสง” ร้องไม่ให้เปิดประชุมสภาฯ เลือกประธานสภาฯ ด้อยค่าลงสมัครส.ส.ก็แพ้ สมัครชิงนายก อบต.ได้ไม่ถึง 500 คะแนน ตอกย้ำไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ปากพูดแต่เรื่องเท็จ ส่วนกล่าวหาบุกรุกป่าที่ลำปลายมาศท้ามาตรวจสอบ ยัน ลําปลายมาศ เป็นสวรรค์ของคนดี เป็นนรกของคนชั่ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพที่มินิธัญญารักษ์ รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาก่อนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีทนายความชื่อดังคนหนึ่ง ยื่นร้องคัดค้าน กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ทั้งร้องให้ชะลอหรือยกเลิกการประชุมสภาฯ ว่า จากกรณีที่มีทนายหิวแสงไปยื่นร้องไม่ให้มีการเปิดประชุมสภา เพื่อเลือกประธานสภา นั้น ตนไม่ได้ให้ราคาทนายคนดังกล่าว อย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลย ที่ไปยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ให้ระงับการประชุมสภาและเลือกประธานสภา ซึ่งมันเป็นไปตามขั้นตอน
วันนี้ กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเกิน 95 เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็เป็นหน้าที่ ที่รัฐบาล จะทูลเกล้าฯ เปิดประชุมสภาฯ ขั้นตอนต่อไป คือเลือกประธานสภาฯ เลือกนายกรัฐมนตรี และแถลงนโยบาย ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้ว
ส่วนคนที่ไปร้อง ก็ทราบว่า ร้องทุกเรื่องในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ร้องก็เคยสมัครผู้แทนแข่งกับตนเอง หลังจากนั้นก็ไปสมัครชิงนายก อบต. ก็ได้คะแนนไม่ถึง 500 คะแนน
นายโสภณ กล่าวต่อว่า อยากฝากไปถึงสังคมว่า ใครที่ออกมาร้องเรียน เรื่องนั้นผิดเรื่องนี้ผิด คุณต้องมีต้นทุน ความดีที่คุณทำ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตถ้าคุณไม่มีต้นทุน ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต คุณใช้ปากไปพูด พูดแต่เรื่องเท็จไปหมด อย่างเช่น ที่กล่าวหาพาดพิงตนเองว่า บุกรุกป่าที่ลำปลายมาศ
และมีสื่อบางช่องไปออกข่าว ว่า ตนบุกรุกป่าจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นความจริง ยืนยันว่าตนมีแต่ปลูกป่า และชาวลำปลายมาศมีแต่ปลูกป่า จนวันนี้เรามีป่าเฉลิมพระเกียรติถึง 10 สาขา ซึ่งผู้ร้องเรียนบอกว่าจะมายื่นหนังสือ ให้ตรวจสอบ ตนก็ขอท้า ให้ลงมาในพื้นที่ลำปลายมาศเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงสักเรื่องหรือไม่ อย่างเช่น เรื่องที่เคยท้าแก้ผ้าวิ่ง จนวันนี้ยังไม่เห็นทำจริง
นายโสภณ กล่าวต่ออีกว่า เรื่องที่กล่าวหาว่าตนบุกรุกป่าที่ลำปลายมาศก็ท้าให้มาตรวจสอบในพื้นที่ ให้มาพิสูจน์ อย่าดีแต่พูด หรือร้องเรียนคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน หรือข้อเท็จจริง ก็ให้มาพิสูจน์กันเลยประชาชนจะได้รู้ว่าใครจริงใครเท็จ แต่ตนยืนยันว่าตัวเองทองแท้แน่นอน ไม่ใช่บางคนที่พูดแต่เอามัน ทำอะไรไม่ได้ ก็ไม่ให้ราคา แต่ที่ออกมาพูดเพื่อต้องการชี้แจงให้สังคมและประชาชนทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง สิ่งที่คุณไปร้อง กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนคุณจะร้องก็มีสิทธิ์ร้อง เพียงแต่จะชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ขั้นตอนกฎหมายเป็นแบบนี้ ส่วนที่คุณพูดให้ชาวลำปลายมาศเสียหาย ว่าบุกรุกป่า จำนวนมาก ข้อเท็จจริงก็ท้าพิสูจน์ให้คุณมาตรวจสอบตรวจสอบตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ทนายคนดังกล่าว ออกมาพูดพาดพิงหรือร้องเรียน เพียงเพราะต้องการดิสเครดิตทางการเมือง ลําปลายมาศ เป็นสวรรค์ของคนดี เป็นนรก ของคนชั่ว นายโสภณ กล่าวทิ้งท้าย