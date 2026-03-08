ญาติกรีดร้องลั่นโรงพัก!แช่งฆาตกรฆ่ารัดคอ-ถอดกางเกง หมกศพสาวชาติพันธุ์กลางสวนลำไยเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ญาติพี่น้องลงเขาตามคดีกรีดร้องร่ำไห้ลั่นโรงพักหางดง เชียงใหม่..สาปแช่งฆาตกรมือฆ่ารัดคอ-ถอดกางเกง หมกศพสาวชาติพันธุ์หน้าตาดีพีอาร์ร้านอาหารร้านเหล้า คาบ้านพักกลางสวนลำไย ล่าสุด ตร.เร่งแกะรอยหาตัวคนร้าย เบื้องต้นพุ่งเป้าคนเคยติดพัน หนึ่งในนั้นเป็นหนุ่มชาวอุทัยฯ หายตัวไปหลังเกิดเหตุ
พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง พ.ต.ท.หญิง วัลลภา มูลเมือง พนักงานสอบสวน ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบศพ น.ส.ยุพา หรือ แพรว อายุ 21 ปี พีอาร์ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ช่วงบ่าย-เย็นวันที่ 7 มี.ค.69 ที่ผ่านมา ภายในบ้านพักครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น ในพื้นที่สวนลำไยริมถนนคันคลองชลประทาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เบื้องต้นพบร่องรอยถูกรัดที่ลำคอ กางเกงถูกถอดออก คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน โทรศัพท์มือถือหายไป 2 เครื่อง นอกจากนี้ยังพบกระเป๋าสะพายยี่ห้อ lyn สีขาว จำนวน 1 ใบ และหมวกผู้ตายถูกทิ้งอยู่ด้านนอกบ้าน
ก่อนหน้านั้นเจ้าของร้านอาหารได้ติดต่อผู้ตายครั้งสุดท้าย วันที่ 5 มี.ค.แต่วันที่ 6 มี.ค.ไม่ได้มาทำงาน จนผิดสังเกตจึงมาหาที่บ้านพัก กระทั่งพบเป็นศพและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว สำหรับผู้ตายเป็นสาวสวยหน้าตาดีผิวขาว ถือเป็นสาวพีอาร์ตัวท็อปของร้าน มีลูกค้าชายมาติดพันกันมาก
ต่อมาพ่อแม่ญาติพี่น้องชาวบ้านผู้ตายกว่า 40 คน ซึ่งเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ จากเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เดินทางมาที่ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาเดินกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อมาติดตามคดี แม่ผู้ตายและป้ารับกับเหตุการณ์ที่เหี้ยมโหดที่ทำกับลูกสาวไม่ได้ถึงขั้นร้องไห้โฮกรี๊ดร้องลั่นโรงพัก และสาปแช่งฆาตกรด้วยภาษาถิ่น
สำหรับแนวทางการสืบสวนตำรวจได้เชิญตัวนายไฟ้ เพื่อนชายคนสนิทมาที่โรงพัก ซึ่งให้การว่า ติดต่อผู้ตายครั้งสุดท้ายวันที่ 5 ก่อนหายไป ตำรวจจึงมุ่งเป้าไปที่ “นายเจ ชาวอุทัยธานี” ที่เคยมาติดพันผู้ตาย คอยตามรังควานอยู่ ซึ่งได้หายไปหลังเกิดเหตุ พร้อมกับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรอผลชันสูตรจากนิติเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไป