สะเทือนใจ!ตาสิ้นลม-แม่มีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ 1 ขวบ เด็กพิเศษต้องอยู่บ้านสุดโทรมคนเดียว

นครสวรรค์ – เผยเรื่องราวเด็กพิเศษชาวนครสวรรค์วัย 12 จากนี้ต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวในบ้านสุดทรุดโทรม..หลังพ่อเสียชีวิต-แม่ไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่อายุได้ 1 ขวบ ล่าสุดคุณตาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กสิ้นลมไปอีก ต้องเผชิญชีวิตคนเดียวใต้บ้านหลังเก่าเสาเอียงใกล้พัง-หลังคารั่ว เสี่ยงถล่ม ญาติพี่น้องช่วยได้บ้างตามกำลัง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 79/2 บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ 8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ หลังโลกออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวของเด็กชายวัย 12 ปี ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังภายในบ้านหลังเก่าที่ทรุดโทรม สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก
เด็กคนดังกล่าวคือ ด.ช.อรรคพล ชำนาญกสิกร หรือ “น้องไนซ์” อายุ 12 ปี เด็กพิเศษ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนเขาถ้ำพระ เดิมทีอาศัยอยู่กับคุณตา ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูและเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอด แต่คุณตาได้ล้มป่วยและเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 69 ที่ผ่านมา ทำให้น้องไนซ์ต้องใช้ชีวิตตามลำพัง
จากข้อมูลพบว่า พ่อของน้องไนซ์เสียชีวิต ส่วนแม่ได้แยกทางและไปมีครอบครัวใหม่ ตั้งแต่น้องยังมีอายุเพียง 1 ขวบ ทำให้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา น้องเติบโตภายใต้การดูแลของคุณตาเพียงคนเดียว กระทั่งผู้เป็นตาจากไปไม่มีวันกลับ กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้น้องต้องเผชิญชีวิตเพียงลำพังในวัยเพียง 12 ปี
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบสภาพบ้านที่น้องอาศัยอยู่ พบว่าอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมอย่างหนัก เสาด้านหลังของตัวบ้านเอนเอียงไปด้านหน้าอย่างเห็นได้ชัด หลังคาสังกะสีมีรอยรั่วหลายจุด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างกังวลว่าโครงสร้างบ้านอาจพังถล่มลงมาได้ หากเกิดพายุลมแรง
น้องไนซ์เล่าว่า แต่ละวันจะตื่นตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อซักผ้า ล้างจาน และจัดการธุระภายในบ้าน ก่อนจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังเลิกเรียนบางวันจะแวะไปบ้านเพื่อนหรือไปรับประทานอาหารที่บ้านญาติ ก่อนจะกลับมาบ้านช่วงพลบค่ำและเข้านอนเพียงลำพัง โดยบอกว่าเวลากลางคืนบริเวณรอบบ้านจะเงียบและมืดมาก ทำให้รู้สึกวังเวง จนช่วงหลัง ลุงรู้สึกเป็นห่วง จึงมานอนเป็นเพื่อนด้วยในบางวัน
เมื่อถามถึงปัญหาที่หนักที่สุด น้องไนซ์ยอมรับว่าสภาพบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่กังวลมากที่สุด เนื่องจากบ้านเก่าและโครงสร้างเอนเอียง เสี่ยงพังถล่มได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในช่วงฝนตกที่สร้างความลำบากมาก เพราะหลังคารั่วหลายจุด บางคืนแทบนอนหลับไม่ได้ พร้อมฝากบอกถึงแม่ว่า แม้จะรู้สึกน้อยใจ แต่ก็ยังอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม แม้ต้องใช้ชีวิตลำพัง แต่น้องไนซ์บอกว่ายังพอมีรายได้เล็กน้อย เพราะในวันเสาร์และอาทิตย์จะมีลุงมารับไปทำงานขุดต้นไม้ ได้ค่าจ้างวันละ 150 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายระหว่างเรียน หากเงินไม่พอ ก็ยังมีญาติพี่น้องที่แวะเวียนมาช่วยเหลืออยู่บ้าง แม้จะไม่มากนัก แต่ก็ทำให้เด็กชายคนหนึ่งยังคงเดินหน้าชีวิตต่อไปได้
ด้าน น.ส.วัชรินทร์ ชำรวย อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องไนซ์ เปิดเผยว่า หลังพ่อของน้องเสียชีวิต แม่ได้ไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่น้องอายุเพียง 1 ขวบ และน้องไม่ได้พบแม่มานานกว่า 10 ปี กระทั่งช่วงที่คุณตาเสียชีวิตจึงได้พบกันอีกครั้ง แต่แม่ก็ไม่ได้เข้ามาดูแล ทำให้รู้สึกสงสารและหดหู่ใจมาก
น.ส.วัชรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากมีสมาชิกสภาจังหวัดในพื้นที่นำเรื่องราวของน้องไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมาเยี่ยมน้องไนซ์ด้วยตัวเอง พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้จัดทำแบบแปลนบ้าน เพื่อเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือน้องไนซ์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-726-4526.