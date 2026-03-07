สุดสะเทือนใจ! เหลนพระเอกดัง สรพงษ์ ชาตรี วัย 12 ปี จมน้ำคลองชลประทานต่อหน้าเพื่อน ประดาน้ำค้นกว่า 2 ชม.ก่อนพบร่าง

พระนครศรีอยุธยา - เกิดเหตุเด็กชายวัย 12 ปี เหลนแท้ ๆ ของอดีตพระเอกชื่อดัง สรพงษ์ ชาตรี ลงเล่นน้ำกับเพื่อนรวม 6 คน ก่อนพยายามว่ายข้ามคลองแต่ถูกกระแสน้ำพัด เพื่อนเห็นชูมือขอความช่วยเหลือก่อนจมหาย นักประดาน้ำระดมค้นหานานกว่า 2 ชั่วโมงจึงพบร่าง ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
เวลา 17.00 น. วันนี้( 7 มี.ค.) ร.ต.อ.อุกฤษฏ์ โพธิตา พนักงานสอบสวน สภ.มหาราช รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำสูญหายภายในคลองชลประทาน ใต้สะพานเขียว หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา พร้อมชุดประดาน้ำเจ้าพระยา เข้าตรวจสอบและเร่งค้นหา
จุดเกิดเหตุพบว่า เด็กชายเฉลิมเดช เทียมเศวก หรือ “น้องเก้า” อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จมหายไปในคลองชลประทานซึ่งมีกระแสน้ำไหลแรง ลึกประมาณ 3 เมตร เจ้าหน้าที่จึงระดมนักประดาน้ำจำนวน 6 นาย ลงค้นหาในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง
จากการสอบถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 14.00 น. เด็กทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นเพื่อนวัยเดียวกัน ได้ชวนกันมาเล่นน้ำบริเวณใต้สะพาน โดยน้องเก้าอยู่ฝั่งหนึ่งของคลอง ก่อนจะพยายามว่ายน้ำข้ามไปหาเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งบริเวณใต้ตอม่อสะพาน
ระหว่างที่น้องเก้ากำลังว่ายน้ำข้ามคลอง ได้ถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดร่างออกไปตามน้ำไกลประมาณ 10 เมตร เพื่อน ๆ เห็นน้องชูมือโบกพยายามร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบว่ายเข้าไปช่วยและสามารถคว้ามือไว้ได้ช่วงหนึ่ง แต่สุดท้ายหลุดมือก่อนที่น้องจะจมหายไปต่อหน้าต่อตา ทำให้เพื่อน ๆ ต่างตกใจและรีบร้องเรียกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ
นางสาวสาวิตรี ถุงทรัพย์โต อายุ 38 ปี มารดาของน้องเก้า เปิดเผยว่า ขณะตนกำลังทำงานอยู่ ได้รับโทรศัพท์จากสามีแจ้งว่าลูกชายจมน้ำ จึงรีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุทันที โดยปกติหากลูกชายจะไปไหนมักจะแจ้งผ่านแชตบอกแม่เสมอ และตนก็มักเตือนให้ลูกอยู่บ้านอ่านหนังสือ เพราะใกล้ช่วงสอบ อีกทั้งย้ำเตือนตลอดว่าอย่าไปเล่นน้ำเพราะเกรงจะเกิดอันตราย
แม่ของน้องเก้ายังบอกด้วยว่า ปกติลูกชายมักจะออกไปตกปลากับเพื่อน แต่ไม่ทราบว่าวันนี้ทำไมจึงลงไปเล่นน้ำ แม้น้องจะพอว่ายน้ำเป็น แต่ก็ไม่ได้ว่ายน้ำแข็งแรงมากนัก
ด้านนายนาวิน คงดี นายกสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เปิดเผยว่า การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสองฝั่งคลองมีพืชน้ำจำนวนมาก อีกทั้งกระแสน้ำใต้น้ำค่อนข้างแรง ลึกประมาณ 3 เมตร โดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกลงค้นหาแต่ยังไม่พบ จึงต้องระดมทีมประดาน้ำเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
นอกจากนี้ แม้ทางนายอำเภอจะสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำ แต่เนื่องจากเป็นคลองหลักทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยและกระแสน้ำยังคงไหลแรง เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีปล่อยตัวไหลไปตามกระแสน้ำเพื่อตรวจค้นตลอดแนวลำน้ำ
กระทั่งเวลาผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงพบร่างของน้องเก้าจมอยู่ใต้น้ำ ห่างจากจุดที่จมหายประมาณ 30 เมตร โดยพบว่าขาของน้องติดอยู่กับไม้ใต้น้ำ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
เบื้องต้นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชได้ทำการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ก่อนประสานมอบร่างให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
สำหรับ “น้องเก้า” เป็นเหลนแท้ ๆ ของอดีตพระเอกชื่อดัง สรพงษ์ ชาตรี โดยเป็นบุตรของนายเฉลิมเดช เทียมเศวต อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นลูกชายของพี่ชายของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับ
ด้านนายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ นายอำเภอมหาราช กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้า พร้อมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันค้นหาจนพบร่างผู้เสียชีวิต หลังจากนี้อำเภอจะทำหนังสือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสายเตือนประชาชน ไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำคลองหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและใกล้ปิดเทอม ซึ่งมักมีเด็กจำนวนมากลงเล่นน้ำคลายร้อน จนนำไปสู่อุบัติเหตุและความสูญเสียอยู่บ่อยครั้ง
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่อยากฝากเตือนผู้ปกครอง ให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต.