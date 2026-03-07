(คลิป)“พระสิ้นคิด” มอบอีกเงินสดกว่า 2.5 ล้านบาท ทำถนนชายแดน ปกป้องอธิปไตยไทย

อุบลราชธานี-หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด มอบเงิน 2.5 ล้านบาท ให้รองแม่ทัพภาค 2 นำไปก่อสร้างทำถนนขึ้นฐานปฏิบัติการ ตามที่ตั้งแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ ( 7 มี.ค.) ที่เรือนรับรองพุทธอุทยาน ที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด มอบเงินสดจำนวน 2,500,000 บาท ผ่านพลตรีณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปพัฒนาถนนยุทธศาสตร์ และฐานที่ตั้งของทหาร ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา หลังจากที่เคยให้ไปแล้วรอบแรก 15 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างถนนขึ้นสู่ฐานปฏิบัติการที่สถาปนาอธิปไตยใหม่
หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม กล่าวว่า การมอบเงินครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยทหารอีกทาง แล้วแต่ทางทหารจะนำไปดำเนินการสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือทำถนนคอนกรีตขึ้นสู่ฐานปฏิบัติการพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 2,200,000 บาท จัดทำโรงนอนทหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 60,000 บาท สร้างอนุสาวรีย์ พลตรีธวัชชัย บุสภา ทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 240,000บาท
หลังจากรับมอบเงิน พลตรีณัฏฐ์ ให้สัมภาษณ์ว่างบประมาณที่หลวงตาสินทรัพย์สนับสนุนให้ตั้งแต่ครั้งแรก 15 ล้านบาท ทางคณะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาเส้นทาง เพราะพื้นที่ฝั่งไทยเป็นป่า จึงต้องมีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการ เงินสนับสนุนดังกล่าว จึงได้นำไปสมทบกับทางกองทัพที่รัฐบาลให้มาในหลายพื้นที่ ทำให้การรบรอบที่ 2 เราสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เกือบหมด มีบางพื้นที่ที่ยังยึดไม่ได้ก็จะดำเนินการต่อจากนี้
การใช้เงินสนับสนุนจากหลวงตา 15 ล้านบาท ตอนนี้เราใช้จ่ายไปแล้ว 17 ล้านบาท โดยมีภาคเอกชนต่างๆเข้ามาสนับสนุนผ่านทางมมูลนิธิพิทักษ์ชายแดนอีสานใต้ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีแผนดำเนินงานต้องใช้เงินก่อสร้างอีก 7 ล้านบาท ซึ่งทหารจะทำให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ให้ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์