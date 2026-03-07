น้ำตาท่วมเมรุ!พ่อจูบลาลูกสาวครั้งสุดท้าย “น้องแพรพริม”มิสทีนทรานยัง 2025

อุดรธานี – น้ำตาท่วมเมรุ! ส่งดวงวิญญาณ “แพรพรีม มิสทีนทรานส์ยัง 2025” วัย 16 ปี เหยื่ออุบัติเหตุ พ่อจูบลาลูกครั้งสุดท้าย เพื่อนรำอาลัยก่อนวางดอกไม้จันทน์
บรรยากาศโศกเศร้าในพิธีฌาปนกิจ “น้องแพรพรีม” พิมพ์รดา ชัยเลิศ เจ้าของตำแหน่ง Miss Teen Trans Young 2025 วัย 16 ปี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ เหตุเกิดที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
ล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค.) ที่วัดป่าจำปาเรือง บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ครอบครัว ญาติพี่น้อง ชาวบ้าน และเพื่อนร่วมวงการนางรำ ร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความอาลัยของผู้มาร่วมงานจำนวนมาก โดยครอบครัวได้นำสายสะพายรางวัลจากเวทีประกวดกว่า 7 เส้น มาจัดแสดงหน้าโลง เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในตัวน้อง
ช่วงหนึ่งของพิธี ผู้เป็นพ่อได้เดินเข้าไปจูบลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่กล่าวคำใด สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมงาน ขณะที่กลุ่มเพื่อนนางรำจากทีม “นวยนาฏนาคา คำชะโนด” ร่วมรำอาลัยหน้าเมรุ ก่อนทยอยวางดอกไม้จันทน์และนำเครื่องสำอางของใช้ที่น้องชื่นชอบใส่โลง พร้อมกล่าวบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
ด้าน นางเนตรภา อรรครัง อายุ 42 ปี มารดา เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ลูกเป็นเด็กดีและมุ่งมั่นทำตามความฝันมาตลอด ตั้งใจอยากเป็นนางงามและสามารถคว้ารางวัลจากเวทีต่าง ๆ มากกว่า 7 รายการ ซึ่งครอบครัวภูมิใจในตัวลูกอย่างมาก
สำหรับ “น้องแพรพรีม” หรือ “น้องไอคิว” มีชื่อจริงว่า ภัคพล ชัยเลิศ จบการศึกษาระดับ ม.3 จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม และเป็นนางรำในทีม “นวยนาฏนาคา คำชะโนด” อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ก่อนสร้างชื่อเสียงจากการคว้าตำแหน่ง Miss Teen Trans Young 2025 และมิสควีนน้ำโสม ปี 2567 ก่อนเสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง 16 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว เพื่อน และผู้ที่รู้จัก.