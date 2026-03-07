คนร้ายดักตีหัว “แมว ยางม่วง” พ่อค้าวัวดังชิงเงินสด 6.7 แสน ผบก.ตร.กาญจน์สั่งล่าตัว 2 คนร้าย

กาญจนบุรี - อุกอาจ! คนร้าย 2 รายซุ่มดักทำร้าย “แมว ยางม่วง” พ่อค้าวัวชื่อดังเมืองกาญจน์ ขณะลงจากรถที่ลานซื้อขายวัว ต.หนองลาน ก่อนตีศีรษะชิงเงินสดกว่า 6.7 แสนบาท หลบหนีลอยนวล ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรีสั่งชุดสืบสวนเร่งไล่ล่า เชื่อคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวและวางแผนมาก่อน
วันนี้ ( 7 มี .ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผู้กำกับการ สภ.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา และ ร.ต.อ.บุญเขต รักชาติ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ท่าเรือ ว่าเกิดเหตุคนร้ายดักทำร้ายพ่อค้าวัวได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนชิงเงินสดไปจำนวน 670,000 บาท บริเวณลานซื้อขายวัว ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ภายหลังรับแจ้งจึงสั่งการให้ พ.ต.อ.จอมพล รุจิรดำรงชัย รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.มานะ สำราญวงศ์ ผู้กำกับการ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าเรือ เร่งคลี่คลายคดีและติดตามตัวคนร้าย
ผู้เสียหายทราบชื่อคือ นายจำลอง ทองปาน อายุ 56 ปี ชาว ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการค้าวัวในฉายา “แมว ยางม่วง” โดยถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลขนาดใหญ่ ต้องเย็บถึง 9 เข็ม ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดนครปฐม ส่วนทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเป็นเงินสดจำนวน 670,000 บาท ซึ่งเตรียมไว้สำหรับใช้ซื้อขายวัว
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายจำลองได้ขับรถบรรทุก 6 ล้อออกจากบ้านพักในพื้นที่ ต.ยางม่วง มุ่งหน้ามายังลานรับซื้อวัว ต.หนองลาน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เมื่อมาถึงเวลาประมาณ 05.00 น. ได้นำรถไปจอดบริเวณด้านในติดกับดงกล้วยของชาวบ้าน ซึ่งมีเพื่อนร่วมอาชีพนำรถมาจอดรออยู่ก่อนแล้วประมาณ 3-5 คัน
ขณะกำลังลงจากรถ ได้มีชายฉกรรจ์ 2 คนเข้ามารุมทำร้าย ใช้ของแข็งตีเข้าที่ศีรษะอย่างแรง ก่อนฉุดกระชากและชิงกระเป๋าใส่เงินสดจำนวนดังกล่าวไป จากนั้นคนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าไปในดงกล้วย แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางซอยท้ายตลาด
ในช่วงแรก เพื่อนร่วมอาชีพที่จอดรถอยู่ใกล้เคียงเข้าใจว่าเป็นการหยอกล้อกัน จึงไม่ได้เอะใจ กระทั่งทราบภายหลังว่าเกิดเหตุชิงทรัพย์ขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่ช่วงที่ผู้เสียหายขับรถออกจากบ้านจนถึงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นพบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์กระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน ขับติดตามผู้เสียหายมา
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของรถต้องสงสัยทั้งยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน รวมถึงผู้ครอบครอง เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายมาสอบปากคำ โดยเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายเป็นอย่างดี และมีการวางแผนมาก่อน เนื่องจากการซื้อขายวัวมักใช้เงินสดจำนวนมากในการทำธุรกรรม หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป