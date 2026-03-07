ระทึก! นทท.รัสเซียลอยคอเล่นน้ำกลางกระแสน้ำเชี่ยว หมดแรงเสื้อชูชีพเอาไม่อยู่ หวิดถูกแควน้อยกลืนชีวิต ชาวบ้านช่วยทัน

กาญจนบุรี - นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเกือบเอาชีวิตไม่รอด หลังลอยคอเล่นน้ำตามกระแสน้ำในแม่น้ำแควน้อย จู่ ๆ หมดแรงกลางน้ำ แม้สวมเสื้อชูชีพก็เอาไม่อยู่ โชคดีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์รีบนำเรือออกช่วยเหลือได้ทัน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลตรวจอาการ
วันนึ้ิ( 7 มี.ค.) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังจะจมน้ำในแม่น้ำแควน้อย บริเวณใกล้พุน้ำร้อนลิ่นถิ่น หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบจัดกำลังอาสาสมัครพร้อมรถพยาบาลเดินทางไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันนำเรือออกไปให้ความช่วยเหลือไว้ได้ก่อนแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้งชายและหญิงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันร่วมกันช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง จนสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียรายดังกล่าวขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ประสบเหตุมีอาการอ่อนเพลียและหมดแรงจากการลอยคออยู่กลางแม่น้ำเป็นเวลานาน
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลของอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ที่มาสนับสนุนในพื้นที่ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจร่างกายและประเมินอาการอย่างละเอียด
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้ลงไปเล่นน้ำ โดยใช้วิธีนอนลอยคอไปตามกระแสน้ำของแม่น้ำแควน้อย ซึ่งมีความเชี่ยวพอสมควร โดยทุกคนสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย
กระทั่งเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวลอยตัวมาถึงบริเวณหน้าพุน้ำร้อนลิ่นถิ่น แหล่งอาบน้ำแร่ชื่อดังของอำเภอทองผาภูมิ ชายชาวรัสเซียรายหนึ่ง อายุประมาณ 40-50 ปี ซึ่งมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักตัวมาก เกิดอาการหมดแรงกลางน้ำจนเกือบจมน้ำ แม้จะสวมเสื้อชูชีพ แต่ไม่สามารถพยุงตัวได้ดีนัก