(คลิป)ชุดสืบสวน ตร.กาฬสินธุ์รวบยกแก๊งบัญชีม้าชาวกระเหรี่ยงจากเชียงใหม่สมุนสแกมเมอร์จีนเทา

กาฬสินธุ์-ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ วางแผนล้อมจับแก๊งบัญชีม้ากดเงิน สมุนแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทา หลังแกะรอยมานานกว่า 1 เดือน รวบผู้ต้องหา 4 รายคาลานจอดรถห้างดัง เผยแบ่งหน้าที่ชัดเจน ตั้งแต่ชาวกระเหรี่ยงเข้าพื้นที่หาคนเปิดบัญชี กดเงิน จ้างคนคุมม้า ไปจนถึงผู้สั่งการรับคำสั่งตรงจากบอสจีนผ่าน Telegram ยึดของกลางเงินสด 3 แสนบาท พร้อมรถยนต์ใช้ก่อเหตุ
วันนี้( 7 มี.ค.)พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับชุดสืบตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ข้อหา “อั่งยี่” แก๊งเปิดบัญชีม้ากดเงิน เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มจีนเทา 4 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.สุจิตรา หรือปาล์ม จิตติวัฒน์ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 140 ถ.ชัยสุนทรสงเปือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (รับจ้างทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าและกดเงิน ) 2.นายวริษฐ์ หรือคิว พิพัฒนาภิญโญ อายุ 24 ปี ที่อยู่ 26/3 ม.7 ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี ( ทำหน้าที่เป็นคนคุมม้า )
3. นายสมชาย หรือฟู่ แซ่เสิ่น อายุ 24 ปี ที่อยู่ 592 ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ( ชาวกระเหรี่ยงผู้สั่งการหาคนเปิดบัญชีม้า ) และ 4.นายสมชาย แซ่หลี้ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 330 ม.9 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชาวกระเหรี่ยงผู้สั่งการหาคนเปิดบัญชีม้า ) พร้อมของกลาง เงินสด 300,000 บาท ( ได้จากการเบิกถอนเงินสดของบัญชีม้ากดเงิน ), สมุดบัญชีธนาคารชื่อบัญชี นางสาวสุจิตรา จิตติวัฒน์ จำนวน 1 เล่ม ( บัญชีม้า/ภายในมียอดเงินคงเหลือ จำนวน 145,972.78 บาท ),โทรศัพท์มือถือที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ติดต่อประสานงาน จำนวน 5 เครื่อง, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยารีส เอทีฟ (ATIV) สีขาว หมายเลขทะเบียน งธ 4244 ขอนแก่น และ สมุดบัญชีธนาคารชื่อบัญชี นายสมชาย แซ่เสิ่น จำนวน 1 เล่ม
พ.ต.อ.นพวิทย์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยพบว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจากข้อมูลสรุปภาพรวมสาขาของธนาคารที่มีการถอนเงินบ่อยที่สุด 5 อันดับแรกในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร4 พบว่าธนาคารออมสิน สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ มีการฝาก-ถอนเงินเป็นจำนวนถึง 16 ครั้ง และตู้เอทีเอ็มที่มีการถอนเงินบ่อยที่สุดพบว่าเป็นของธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ใน ต.เหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จากข้อมูลที่ได้แสดงว่ามีการกระทำผิดในพื้นที่
ดังนั้น พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ. 4 และพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ จึงได้กำชับให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิด เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งพ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ประมาณ ยศคำลือ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมพวก ออกทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด ผู้ร่วมกระทำความผิด กลุ่มขบวนการ เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อมาจากการสืบสวนหาข่าวและเฝ้าติดตามพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายต้องสงสัย ทำให้ทราบว่าได้มีกลุ่มบุคคลต่างพื้นที่ เข้ามาจัดหาว่าจ้างคนในพื้นที่ เพื่อใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงิน ก่อนจะพาไปเบิกถอนเงินทั้งที่เคาน์เตอร์ธนาคารและตู้กดเงินสด (ATM) ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์
กระทั่งวันที่ 6 มีนาคม 2569 จากการสืบสวนและรับแจ้งจากสายข่าว ทราบว่ามีกลุ่มบุคคล จำนวน 4-5 คน รวมตัวกัน โดยใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยารีส เอทีฟ (ATIV) สีขาว ทะเบียน งธ 4244 ขอนแก่น เป็นยานพาหนะ ตระเวนถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน จนเวลาประมาณ 13.30 น. พบรถยนต์คันดังกล่าวเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขากาฬสินธุ์ ก่อนที่จะมีชาย-หญิงต้องสงสัย 2 คน ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.สุจิตรา หรือปาล์ม จิตติวัฒน์ อายุ 23 ปี ซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าและกดเงิน และนายวริษฐ์ หรือคิว พิพัฒนาภิญโญ อายุ 24 ปี ทำหน้าที่เป็นคนน.ส.สุจิตรา มาเบิกและกดเงิน ลงจากรถคันดังกล่าว แล้วฝ่ายหญิงเข้าไปเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารออมสิน สาขาโลตัสฯ ส่วนฝ่ายชาย ยืนรออยู่บริเวณด้านนอก
ส่วนนายสมชาย หรือฟู่ แซ่เสิ่น อายุ 24 ปี และ นายสมชาย แซ่หลี้ อายุ 23 ปี ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นชาว จ.เชียงใหม่ เป็นชาวกระเหรี่ยงรับคำสั่งผ่าน Telegram จากคนจีนที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าพื้นที่มาหาคนเปิดบัญชีม้านั่งรออยู่ในรถ และเมื่อเบิกถอนเงินเสร็จ ชาย-หญิงดังกล่าวจึง เดินออกจากห้างฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มรออยู่ จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวไว้ได้ 4 คน พร้อมตรวจยึดของกลางไว้ตรวจสอบ
พ.ต.อ.นพวิทย์ กล่าวต่อว่า จากการสอบถาม นายสมชาย หรือฟู่ฯ และนายสมชาย หรือยี่ เบื้องต้นได้ยอมรับว่าพวกตนรับคำสั่งมาจากบอสซึ่งเป็นคนจีนชื่อหยู๋เทียน ( ไม่ทราบชื่อ และนามสกุลจริง ) ให้มาดำเนินการควบคุมการเบิกถอนเงินสดในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์มาแล้วหลายครั้ง โดยใช้วิธีการ ติดต่อสื่อสารกับบอส(หัวหน้า)ทางแอพพลิเคชั่นเทเลแกรม (Telegram) ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่ถอนเงินสดแล้ว จะมีบุคคลไม่ทราบชื่อและนามสกุล ขับรถจักรยานยนต์มารับ เงินสดดังกล่าวไป
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวสุจิตราพบว่า มียอดเงินของผู้เสียหายโอนเข้ามาจำนวนหนึ่ง และมีการถูกถอนออกจากบัญชีไป ซึ่งมีการแจ้งความทางออนไลน์ไว้ที่ สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2569 ซึ่งบัญชี ธนาคารของ นางสาวสุจิตราฯ ถูกใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินแถว 2 และเป็นเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย(อั้งยี่)” พร้อมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และจะได้สืบสวนขยายผล เพื่อติดตามผู้สั่งการ และผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแก๊งเหล่านี้กำลังออกก่อเหตุในภาคอีสานและพบความเชื่อมโยงเหยื่อถูกหลอกโอนเงินข้ามจังหวัด