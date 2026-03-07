ชาวบ้านวังน้ำเขียวโคราชยิ้ม พายุฤดูร้อนถล่ม ออกจับอึ่งฝนแรกขายโลฯละ 400 คืนเดียวทำเงินได้ถึง 4 พัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวบ้านอุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว โคราชยิ้ม พายุฤดูร้อนหอบฝนถล่มหนัก พากันออกส่องหาจับอึ่งฝนแรกขาย ราคาดีกิโลฯ ละ 400 บาท คืนเดียวทำเงินได้ถึง 4 พันบาท เลยทีเดียว
วันนี้ ( 7 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุฤดูร้อนหอบฝนมาตก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้ ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งพากันออกส่องไฟจับอึ่งกระโดนและอึ่งหลากหลายชนิด เพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว อย่างเช่น นายทวีรัฐ จันทร์แสงใส วัย 58 ปี ชาวบ้านซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ซึ่งใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในช่วงคืนฝนตก จับอึ่งกระโดนและอึ่งยางกลับบ้านได้รวม 17 กิโลกรัมเลยทีเดียว
นายทวีรัฐ บอกว่า เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาในพื้นที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพักใหญ่ ครั้งแรกในรอบปีนี้จึงลองตระเวนออกหาฟังเสียงอึ่งร้องละแวกหมู่บ้าน ซึ่งยังมีสภาพเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์และเป็นไปตามคาดได้ยินเสียงอึ่งร้องเป็นระยะและพบว่ามีอึ่งกระโดนและอึ่งยางกำลังออกหากินจำนวนมากทำให้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถจับอึ่งกลับบ้านมาเกือบ 20 กิโลกรัม เมื่อนำมาคัดแยกแล้วชั่งดูแยก เป็นอึ่งไข่ ประมาณ 5 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเป็นอึ่งตัวผู้
หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านกรู้ข่าว และพากันมาขอซื้อถึงบ้านรวมถึงโทรศัพท์มาสั่งซื้อกันจำนวนมาก ตัวเองต้องขอเก็บเองไว้กินเองก่อนบางส่วน เพราะอยากที่จะชิมอึ่งฝนแรกเช่นกัน โดยราคาซื้อขายของอึ่งฝนแรกนี้จะยังมีราคาสูง เพราะใครก็อยากจะกินหากเป็นอึ่งไข่ ล้วนราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาทส่วนอึ่งตัวผู้ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้คืนเดียวตัวเองทำเงินได้จากการขายอึ่งประมาณ 4,000 พันบาทเลยทีเดียว