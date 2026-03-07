ปิดไม่มีกำหนดโรงงานผลิตทินเนอร์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังไฟเผาวอดเสียหายถึง 80%

ฉะเชิงเทรา -บริษัท คาร์โก้เคมีเคิล จำกัด ประกาศปิดโรงงานผลิตทินเนอร์ใน จ.ฉะเชิงเทรา แบบไม่มีกำหนด หลังไฟเผาวอดเสียหายถึง 80% ด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุแท้จริงหลังเพลิงสงบ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในโรงงานแบ่งบรรจุทินเนอร์และน้ำมันสน บริษัท คาร์โก้เคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนเทพราช สาย 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมาจนทำให้มีกลุ่มควันไฟสีดำทมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลนับ 10 กิโลเมตร
ขณะที่หน่วยงานพื้นที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า 10 คันเข้าร่วมระงับเหตุ แต่จนถึงค่ำก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
กระทั่ง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ได้ส่งรถโฟมเคมีช่วยระงับเหตุช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีเปลวไฟพ่นออกจากปล่องแทงค์เก็บสารเคมีเป็นระยะ จนสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 01.00 น.วันนี้ (7 มี.ค.)นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน กองกำกับการพิสูจน์หลักฐานฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พ.ต.ท.พานุรักษ์ เรืองขำ พนักงานสอบสวน สภ.แสนภูดาษ ได้เข้าตรวจสอบภายในโรงงานผลิตทินเนอร์ที่ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในกองเพลิง หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริง
ขณะที่ พนักงานช่างซ่อมบำรุงและผู้ดูแลอาคารสถานที่ บริษัท คาร์โก้เคมีเคิล จำกัด เผยว่าโรงงานแห่งนี้มีความเข้มงวดเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดประกายไฟ รวมทั้งยังควบคุมการนำสิ่งของที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้เข้ามาภายในโรงงาน ไม่เว้นแม้แต่บุหรี่ และไฟแช็ก ซึ่งพนักงานทุกคนจะถูกตรวจสอบให้นำฝากไว้ที่บริเวณป้อม รปภ.เท่านั้น
เช่นเดียวกับ โทรศัพท์มือถือ ที่ถูกห้ามนำเข้าไปยังภายในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาดและพนักงานจะต้องนำเก็บใส่ไว้ในล็อกเกอร์เก็บของเท่านั้น และจะนำออกมาใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาพักกลางวัน
และยังบอกอีกว่า ภายในโรงงานมีถังน้ำยาแบบแทงค์ไซโลจำนวน 12 ถัง ขนาดความจุ 15,000 ลิตร แยกเป็นส่วนผสมต่างๆ แต่ละชนิด เช่น เอทานอล รวมทั้งน้ำยาต่างๆอีกประมาณ 6-7 ชนิดที่ใช้ในการผสมเป็นทินเนอร์ในแต่ละสูตร ก่อนบรรจุส่งขาย
ซึ่งขณะเกิดเหตุแต่ละถังน่าจะมีน้ำยาเคมีเหลือไม่มาก จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อยู่แต่เฉพาะภายในถังน้ำยาขนาดใหญ่เท่านั้น อีกทังยังไม่ทำให้เกิดการระเบิดหรือพุ่งออกมาใส่คนที่อยู่ด้านนอก
ด้าน นายคมสัน มนุญากร กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทคาร์โก้ เคมีเคิล จำกัด ได้นำหนังสือประกาศหยุดงานชั่วคราวมาติดไว้ที่บริเวณประตูรั้วทางเข้าโรงงาน และที่ป้ายหน้าโรงงานจำนวน 2 แผ่น เพื่อแจ้งว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้โรงงานได้รับความเสียหาย 80 % และไม่สามารถทำงานได้เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
โดยบริษัทฯจะร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่โดยเร็วที่สุด พร้อมขอแจ้งหยุดงานชั่วคราว โดยพนักงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุ และฝ่ายจัดส่ง รวมถึงรถรับจ้างในระดับปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หัวหน้างานให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.69 เป็นต้นจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่อีกครั้ง