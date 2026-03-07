รวบหนุ่มใหญ่ ตระเวนขับกระบะชนตู้บุญเติม ลักเงินซื้อยาบ้าเสพ

หนองคาย-ตำรวจหนองคาย ตามรวบหนุ่มวัย 41 ปี ก่อเหตุตระเวนขับกระบะ เล็งเป้าตู้เติมเงิน บุญเติม ใช้วิธีขับกระบะชนให้ตู้ล้มลากขึ้นรถ งัดเอาเงินในตู้แล้วโยนตู้ทิ้ง หวังนำเงินไปใช้จ่ายซื้อยาบ้าเสพ พบก่อเหตุมาแล้ว 9 ครั้ง ทั้งในจ.หนองคายและอุดรธานี
วันนี้ ( 7 มี.ค.) พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.เกษม สมสิน สวป.สภ.เมืองหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจหนองสองห้อง ร่วมกันจับกุมนายปวริศ รักภักดี อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ 9 บ้านดอนกอก ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย หลังก่อเหตุตระเวนขโมยตู้เติมเงิน “บุญเติม” ในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย จับได้พร้อมของกลาง ตู้เติมเงินบุญเติม 3 ตู้, แชลง 1 อัน และรถยนต์กระบะนิสสัน แบบแค็บ สีบรอนด์เงิน ทะเบียน บพ 7415 นครสวรรค์
พ.ต.ท.เกษม สมสิน สวป.สภ.เมืองหนองคาย กล่าวว่าเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากตัวแทนของตู้บุญเติม ว่าสัญญาณเตือนภัยตู้ดังในพื้นที่บ้านนาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย คาดว่าจะถูกขโมย เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบรถยนต์กระบะที่ก่อเหตุขับชนตู้บุญเติมแล้วยกขึ้นรถแล้วขับออกไป เมื่อตรวจสอบพบว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวเป็นของนายปวริศ รักภักดี ชาวบ้านดอนกอก อ.เมืองหนองคาย จึงติดตามไปที่บ้าน สามารถจับกุมนายปวริศ ได้ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น.
นายปวริศ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยใช้วิธีการขับรถกระบะตระเวนไปตามหมู่บ้านที่ไม่มีรถสัญจรพลุกพล่านมากนัก แล้วเลือกช่วงเวลากลางคืนก่อเหตุ ขับรถชนตู้เติมเงินให้ล้มหรือหลุดจากแท่นติดตั้ง แล้วลากขึ้นรถ นำตู้เติมเงินมางัดแงะเอาเงินภายในตู้ ได้คราวละไม่มาก บางครั้งได้ 60 บาทก็มี จากนั้นนำตู้ไปทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี รวมแล้ว 9 ครั้ง
เมื่อได้เงิน จะนำไปซื้อยาบ้าและใช้จ่ายประจำวัน โดยผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษคดีลักทรัพย์มาได้ไม่นานก็มาก่อเหตุซ้ำอีก จากนั้นได้พาตำรวจไปเอาตู้เติมเงินของกลาง ติดตามกลับคืนมาได้ 3 ตู้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร และเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย แล้วคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป