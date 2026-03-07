สลด! ลุงโคราชจุดไฟเผาตอซังข้าว ลมเปลี่ยนทิศลามไหม้ไร่อ้อยข้างเคียง หนีไม่ทันถูกคลอกดับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สลด! คุณลุงเมืองคงโคราช จุดไฟเผาตอซังข้าวในนา ลมเปลี่ยนทิศลามไหม้ไร่อ้อยข้างเคียง หนีไม่ทันถูกคลอกดับคากองเพลิง ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้ง
วันนี้ ( 7 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิรื่นจิตอาสา กู้ชีพ-กู้ภัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รับแจ้งเหตุไฟไหม้ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านสระหลวง ต.ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิง อบต.ขามสมบูรณ์ ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น พบมีไฟไหม้ใบอ้อยที่เกษตรกรตัดไว้แล้วในไร่อ้อย แต่ในระหว่างดับไฟเห็นร่างคนนอนกลางไร่อ้อยกลางกองไฟ จนเมื่อไฟสงบ จึงเข้ามาตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คง เข้าพื้นที่ร่วมตรวจสอบ พบเป็นชาย 1ราย ทราบชื่อต่อมา คือ นายสุพจน์ ปาปะเก อายุ 61ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตตามร่างกายถูกไฟคลอกกลางไร่อ้อยที่ถูกไฟไหม้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานเเละ มอบร่างผู้เสียชีวิตให้กู้ภัยรื่นจิตอาสานำส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลอำเภอคง เบื้องต้นคาดว่า นายสุพจน์คงจุดไฟเผาตอซังนาข้าวที่อยู่ติดกับไร่อ้อย ในระหว่างนั้นเกิดลมกระโชกแรงเปลี่ยนทิศจนลามไปลุกไหม้ใบอ้อยในไร่ที่อยู่ติดกับนาข้าว ทำให้นายสุพจน์ หนีไม่ทันจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น ซึ่งตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไป