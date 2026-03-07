ตม.รวบจีนเทายกกลุ่มซุกบ้านเช่าชายแดนแม่สาย-มือถืออีกร่วมครึ่งร้อย รอขึ้นทราโว่ป้ายแดงเข้าเชียงราย

เชียงราย – ตำรวจ ตม.แม่สาย ตามรวบยกกลุ่ม..ชาวจีนรวม 11 ราย บางคนอยู่เกินกำหนดกว่า 2 ปี กับมือถืออีกเกือบครึ่งร้อย ซุกบ้านเช่าชายแดน จ่อขึ้นทราโว่ป้ายแดงคนไม่มีสัญชาติไทยรับพาส่งตัวเมืองเชียงรายแลกค่าจ้างเที่ยวละ 2,500 บาท
วันนี้ (7 มี.ค.) พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย , พ.ต.ท.หญิงพัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย และ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและดำเนินคดีกับบุคคลสัญชาติจีนจำนวน 11 ราย บุคคลไม่มีสถานทางทะเบียน 2 ราย พร้อมของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้อ TOYOTA รุ่น TRAVO ป้ายสีแดง จำนวน 1 คัน โทรศัพท์มือถือจำนวน 45 เครื่องที่เชื่อว่าใช้ในการกระทำความผิดไปทำการตรวจสอบ
หลังจากเจ้าหน้าสืบทราบว่ากลุ่มบุคคลต่างดาวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักพื้นที่หมู่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จึงนำกำลังเช้าไปตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติจีนจำนวน 11 คน กำลังนอนพักอยู่ในบ้านประกอบด้วย นายฟู กวย อายุ 36 ปี นายตาหยี อายุ 32 ปี นายเจา เต๋อฝา อายุ 31 ปี MR.SIHBO TIAN อายุ 31 ปี นายอาพาน อายุ 30 ปี นายไป่ ฉี อายุ 28 ปี และนายเชาเวิน อายุ 18 ปี
เมื่อถามหาเอกสารเข้าออกเมืองกลับไม่มีแสดง แต่รับสารภาพว่าได้ข้ามแดนมาอยู่ที่แม่สายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”
นอกจากนี้พบ MR.HONG JIN QIU อายุ 22 ปี ถือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ต เข้าเมืองผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ซึ่งอนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 3 ก.พ. 2569 หรืออยู่เกินกำหนดแล้ว 31 วัน MR.XIAOBO LIU อายุ 36 ปี ถือพาสปอร์ตเดินเดินทางผ่านด่าน ตม.เชียงแสน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 อนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2567 หรืออยู่เกินกำหนดแล้วกว่า 629 วัน
และ MR.SONGLEI DONG อายุ 32 ปี มีพาสปอร์ตเดินทางเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2567 อนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2567 หรือเกินกำหนดแล้วกว่า 619 วัน เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด"
ภายในบ้านพักดังกล่าวเจ้าหน้าที่ยังพบโทรศัพท์มือถือจำนวน 45 เครื่อง รถยนต์กระบะยี่ห้อ TOYOTA รุ่น TRAVO ป้ายแดง จำนวน 1 คันจอดอยู่ โดยมีนายชัย อายุ 49 ปี ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นคนขับ สอบถามรับสารภาพว่ากำลังจะพาชาวจีนทั้งหมดไปส่งที่ อ.เมืองเชียงราย แลกกับค่าจ้าง 2,500 บาทต่อเที่ยว ที่ผ่านมาเคยทำมาแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังพบนายต้น อายุ 44 ปี ถือบัตรชนิดเดียวกันสอบถามก็รับสารภาพว่าได้รับจ้างให้เฝ้าดูแลบ้านพักแลกกับเงินวันละ 500 บาท
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาทั้งคูว่า "ร่วมกันซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุม” จากนั้นควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย.