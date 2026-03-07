จนท.ระดมกำลังไล่ล่าชายชุดดำจุดไฟเผาป่าดอยสะเก็ดลุกลามวงกว้าง-โดรนทีมจิตอาสาจับภาพหลักฐานชัด

เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟป่าบ้านแม่ดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมไล่ล่าชายชุดดำผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผาป่าจนลุกลามเป็นวงกว้าง หลังโดรนของทีมจิตอาสาดับไฟป่าภาคประชาชนสามารถบันทึกภาพช่วงลงมือเอาไว้ได้ ย้ำต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
วันนี้(7 มี.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมกำลังกันควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเร่งติดตามหาตัวบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ลงมือจุดไฟเผาป่าในที่พื้นที่บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวานนี้(6 มี.ค.69) ซึ่งโดรนของทีมจิตอาสาดับไฟป่าภาคประชาชน สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ โดยเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายชาย สวมเสื้อสีดำ หมวกสีดำ และกางเกงขายาว เดินอยู่บริเวณแนวไฟที่ถูกเผาไว้ก่อนหน้านี้ และบางจุดกำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งแนวไฟมีลักษณะเป็นเส้นชัดเจน และลุกลามจากด้านล่างของภูเขาขึ้นไปด้านบน คาดว่าอาจมีการจุดไฟจากพื้นที่ด้านล่างก่อนที่ไฟจะลุกลามขึ้นสู่พื้นที่สูง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้ ,ตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนตามล่าหาตัวมือเผา เพื่อนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย ควบคู่กับการควบคุมไฟที่ลุกไหม้อยู่ โดยได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่และกำลังสนับสนุนรวม 50 คน ส่วนชุดที่ 2 เป็นชุดติดตามตัวผู้ก่อเหตุ นำโดย พ.ต.อ. ศุภชัย จันทรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด พร้อมกำลังตำรวจและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่เร่งติดตามตัวชายต้องสงสัย เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป