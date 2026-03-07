รวบยกครัว 6 คน แก๊งตระเวนลักมอเตอร์ไซค์ทั่วเมืองขอนแก่น ดัดแปลงสภาพก่อนขายต่อ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โจรขโมยอาละวาดหนัก รถจักรยานยนต์ชาวบ้านหายบ่อย แจ้งความโรงพักไม่เว้นแต่ละวัน ล่าสุด สภ.เมืองขอนแก่นตามแกะรอยรวบผู้ต้องหาได้ 7 คน ยึดของกลาง 5 คันกำลังถูกแปลงสภาพเตรียมส่งขาย ในจำนวนนี้ 6 คนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
มีรายงานว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดห้องเช่าไม่มีชื่อ ภายในซอยสุขสบาย 1 ถนนชาตะผดุง เขตเทศบาลนครขอนแก่น สามารถบันทึกภาพคนร้ายเป็นชาย 2 คน ขับรถจักรยานยนต์มาจอด โดยคนขับสวมเสื้อสีแดง ใส่หมวก และคนซ้อนท้ายใส่เสื้อยีนส์แขนยาว สวมหมวกกันน๊อก ลงจากรถก่อนที่จะเดินไปที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีส้มดำ จากนั้นได้เข็นรถออกจากที่จอดรถไปทางปากซอย จากนั้นชายที่ที่มาด้วยได้ขับรถจักรยานยนต์ตามไป และได้ใช้เท้าดันรถออกไปจากซอย เข้าถนนชาตะผดุง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.46น. ของวันที่ 1 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่าปัญหารถจักรยานยนต์หายเกิดขึ้นถี่มาก ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วหลายราย จึงได้สั่งการให้ ชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยมิตรเสรี ต.พระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน 7 คน โดย 6 ใน 7 คนนั้นเป็นเครือญาติกัน 3 คนมีประวัติลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ และเสพยาเสพติด พร้อมยึดรถของกลางกลับคืนมาได้ถึง 5 คัน
โดยรถจักรยานยนต์ทั้งหมด กำลังถูกดัดแปลงสภาพรถเพื่อนำไปขายต่อ จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่ สภ.เมืองขอนแก่น โดยทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ ซึ่งในรอบสัปดาห์มีคนร้ายก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ 5 คันติดกัน คนก่อเหตุมีลักษณะรูปพรรณ ใกล้เคียงกับที่เข้าไปก่อเหตุในซอยสุขสบาย1
พ.ต.อ.ยศวัจน์ ย้ำว่า ตำรวจยังคงติดตามจับคนร้ายที่ก่อเหตุลักทรถจักรยานยนต์ต่อเนื่อง เพราะสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชน การล็อคคอรถเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ควรมีอุปกรณ์เสริม เช่น ล็อคดิสเบรค หรือจอดในที่สว่างที่มีกล้องวงจรปิด