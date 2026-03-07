xs
xsm
sm
md
lg

จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี -​จันทบุรี เปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 2568 ชูเสน่ห์พหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา ริมสายน้ำประวัติศาสตร์ สัมผัสอัญมณีเลอค่า-เสื่อกกจันทบูร พร้อมเมนูอาหารถิ่น UNSEEN กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน

เย็นวานนี้ (6มี.ค.) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนของสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"  ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร ที่วัดโบสถ์เมือง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร เข้าร่วม

และยังได้สักการะพระแก้วมรกต รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดโบสถ์เมือง วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายที่มีทับหลังศิลปะบาปวนอันล้ำค่า พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม "ชาติพันธ์จันทบูร"จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ การทอเสื้อกกจันทบูร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ ประจำปี 2567 และการทำอัญมณี ที่จันทบุรีเป็นแหล่งพลอยสำคัญของโลก ชมการสาธิตอาหารพื้นบ้านตามโครงการ 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น 

รวมทั้งร่วมพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ Unseen Thai Thai จ.จันทบุรี ที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล


นางโชติกา กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย "วัฒนธรรมนำไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน"เปลี่ยนพลังทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจ โดยชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพความพร้อมในทุกมิติ 

ทั้งด้านอาหาร ภูมิปัญญา และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น การประกาศยกย่องนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้และกระตุ้นให้ลูกหลานกลับมาพัฒนาท้องถิน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ ที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" เป็นการรวมตัวของ 3 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนริมน้ำจันทบูร, บ้านท่าเรือจ้าง และหลังวัดโรมัน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี แหล่งพหุวัฒนธรรม ที่ชาวไทย จีน และญวน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสะท้อนผ่านศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

 อาทิ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล, โบสถ์คาทอลิกสไตล์กอทิกที่งดงามที่สุดในภาคตะวันออก ที่ภายในประดับด้วยกระจกสีสเตนกลาส และองค์แม่พระประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด, บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี, บ้านไม้เก่าแก่กว่า 150 ปี ที่รักษาสถาปัตยกรรมโบราณ

 และบอกเล่าเรื่องราวของผู้สร้างคุณูปการให้ชาวจันทบุรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ บ้านเลขที่69 แหล่งรวบรวมภาพถ่าย และเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวริมน้ำ


ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง ศูนย์รวมความศรัทราของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านการค้าเก่าแก่ และวัดเขตร์นาบุญญาราม อารามฝ่ายอนัมนิกายที่มีพิธี"บูชาดาวนพเคราะห์' หนึ่งเดียวในไทยที่เป็น Unseen Thai Thai เสริมสิริมงคลตามความเชื่อโบราณฯลฯ

ด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) ที่ห้ามพลาดคือ เสือกกจันทบูร ที่ใช้กกน้ำกร่อยทำให้มีเส้นใยเหนียวทนทานไม่ขึ้นรา และ อัญมณีเลอค่า ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วม Workshop ออกแบบและทำเครื่องประดับได้ ด้วยตนเอง ที่มีใจ สตูดิโอ
 


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใกล้เคียง อาทิ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีใต้น้ำที่สำคัญ" รองปลัด วธ. กล่าวต่อเนื่อง

การเปิดตัวชุมชนในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาสัมผัสความสุขที่จันทบุรี ตามแนวคิด"สุขทุกวันที่จันทบุรี" และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน








จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68
จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68
จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68
จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68
จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68
+3