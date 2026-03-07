จันทบุรีเปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 68

จันทบุรี -จันทบุรี เปิดตัว "ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 2568 ชูเสน่ห์พหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา ริมสายน้ำประวัติศาสตร์ สัมผัสอัญมณีเลอค่า-เสื่อกกจันทบูร พร้อมเมนูอาหารถิ่น UNSEEN กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน
เย็นวานนี้ (6มี.ค.) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนของสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร ที่วัดโบสถ์เมือง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร เข้าร่วม
และยังได้สักการะพระแก้วมรกต รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดโบสถ์เมือง วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายที่มีทับหลังศิลปะบาปวนอันล้ำค่า พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม "ชาติพันธ์จันทบูร"จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ การทอเสื้อกกจันทบูร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ ประจำปี 2567 และการทำอัญมณี ที่จันทบุรีเป็นแหล่งพลอยสำคัญของโลก ชมการสาธิตอาหารพื้นบ้านตามโครงการ 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น
รวมทั้งร่วมพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ Unseen Thai Thai จ.จันทบุรี ที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล
นางโชติกา กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย "วัฒนธรรมนำไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน"เปลี่ยนพลังทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจ โดยชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพความพร้อมในทุกมิติ
ทั้งด้านอาหาร ภูมิปัญญา และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น การประกาศยกย่องนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้และกระตุ้นให้ลูกหลานกลับมาพัฒนาท้องถิน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ ที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร" เป็นการรวมตัวของ 3 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนริมน้ำจันทบูร, บ้านท่าเรือจ้าง และหลังวัดโรมัน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี แหล่งพหุวัฒนธรรม ที่ชาวไทย จีน และญวน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสะท้อนผ่านศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
อาทิ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล, โบสถ์คาทอลิกสไตล์กอทิกที่งดงามที่สุดในภาคตะวันออก ที่ภายในประดับด้วยกระจกสีสเตนกลาส และองค์แม่พระประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด, บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี, บ้านไม้เก่าแก่กว่า 150 ปี ที่รักษาสถาปัตยกรรมโบราณ
และบอกเล่าเรื่องราวของผู้สร้างคุณูปการให้ชาวจันทบุรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ บ้านเลขที่69 แหล่งรวบรวมภาพถ่าย และเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวริมน้ำ
ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง ศูนย์รวมความศรัทราของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านการค้าเก่าแก่ และวัดเขตร์นาบุญญาราม อารามฝ่ายอนัมนิกายที่มีพิธี"บูชาดาวนพเคราะห์' หนึ่งเดียวในไทยที่เป็น Unseen Thai Thai เสริมสิริมงคลตามความเชื่อโบราณฯลฯ
ด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) ที่ห้ามพลาดคือ เสือกกจันทบูร ที่ใช้กกน้ำกร่อยทำให้มีเส้นใยเหนียวทนทานไม่ขึ้นรา และ อัญมณีเลอค่า ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วม Workshop ออกแบบและทำเครื่องประดับได้ ด้วยตนเอง ที่มีใจ สตูดิโอ
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใกล้เคียง อาทิ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีใต้น้ำที่สำคัญ" รองปลัด วธ. กล่าวต่อเนื่อง
การเปิดตัวชุมชนในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาสัมผัสความสุขที่จันทบุรี ตามแนวคิด"สุขทุกวันที่จันทบุรี" และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน