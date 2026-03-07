อ่างทองเริ่มคึกคัก! ชาวบ้านแห่ขึงเชือกจองที่ขายของ “ถนนข้าวสุก” ล่วงหน้ากว่า 1 เดือน รับเทศกาลสงกรานต์

อ่างทอง - บรรยากาศก่อนสงกรานต์ที่อ่างทองเริ่มคึกคัก ชาวบ้านพากันขึงเชือกผูกต้นไม้และเขียนป้ายจองพื้นที่ขายของริม “ถนนข้าวสุก” ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ด้านนายอำเภอวิเศษชัยชาญขอความร่วมมือให้ติดต่อจองพื้นที่ผ่านท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด
วันนี้ ( 7 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณริมถนนสายวิเศษชัยชาญ–โพธิ์ทอง พื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากนำเชือกปอไปผูกกับต้นไม้ริมถนน ซึ่งอยู่ขนานกับคันคลอง พร้อมเขียนป้ายจองพื้นที่เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงไปจนถึงหน้าวัดคูมะนาวหวาน
พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์ชื่อดังของชาวจังหวัดอ่างทอง ที่รู้จักกันในชื่อ “ถนนข้าวสุก” โดยการขึงเชือกและติดป้ายจองพื้นที่ ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงการจับจองพื้นที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
ด้านนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือกับประชาชนที่นำเชือกมาขึงจองพื้นที่ขายของ ให้เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการจองพื้นที่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
นายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ “ถนนข้าวสุก” ที่ใช้เล่นน้ำสงกรานต์นั้น แบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บริเวณถนน 4 เลน มอบหมายให้เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ และเทศบาลตำบลท่าช้าง รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ ส่วนบริเวณถนน 2 เลน มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้งการจัดเก็บขยะ และดูแลความเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเทศกาลเล่นน้ำสงกรานต์
ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำที่ “ถนนข้าวสุก” จำนวนมาก เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในจุดเล่นน้ำที่มีชื่อเสียงและคึกคักของจังหวัดอ่างทองในทุก ๆ ปี.
