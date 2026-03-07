ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์- อบจ.ชลบุรี ส่งรถโฟมเคมีช่วยระงับเหตุไฟไหม้ รง.แบ่งบรรจุทินเนอร์ ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา - เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ - อบจ.ชลบุรี ส่งรถโฟมเคมีช่วยระงับเหตุไฟไหม้โรงงานแบ่งบรรจุทินเนอร์ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดคืนที่ผ่านมา หลังยังมีเปลวไฟพ่นออกจากปล่องแทงค์เก็บสารเคมีเป็นระยะ ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในโรงงานแบ่งบรรจุทินเนอร์และน้ำมันสน บริษัท คาร์โก้เคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนเทพราช สาย 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมาจนทำให้มีกลุ่มควันไฟสีดำทมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลนับ 10 กิโลเมตร ขณะที่หน่วยงานพื้นที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า 10 คันเข้าร่วมระงับเหตุ แต่จนถึงค่ำก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ( 6 มี.ค.) เพลิงได้ลดระดับความรุนแรงลงแต่ยังคงมีเปลวเพลิงพ่นออกมาจาก ปล่องของถังเก็บสารเคมี หรือทินเนอร์ขนาดประมาณ 1.5 หมื่นลิตรอยู่ตลอดเวลากระทั่งต้องมีการประสานขอรถโฟมเคมีดับเพลิง จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และรถโฟมจาก อบจ.ชลบุรี เข้าให้การสนับสนุนควบคุมเปลวเพลิงที่ยังคงมีปะทุ
เนื่องจากรถฉีดโฟมเคมีดับเพลิงในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ถูกใช้จนหมดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสนภูดาษ และหน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยกู้ภัยฯ ที่รวมควบคุมสถานการณ์
โดยล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ อบจ.ชลบุรี ได้ฉีดโฟมเคมีควบคุมเพลิงภายในโรงงานหลังแรกได้สำเร็จตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้ใช้โฟมฉีดบริเวณถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในส่วนโรงงานที่ 2 ตลอดทั้งคืน
ด้าน พ.ต.ท.พานุรักษ์ เรืองขำ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.แสนภูดาษ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เผยว่าจากการสอบปากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้ แต่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานภายในโรงงาน ซึ่งในส่วนของความแน่ชัดจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในวันนี้หากเพลิงดับสนิทลงแล้ว