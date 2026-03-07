ศูนย์ราชการแพร่ 600 กว่าล้าน จบแล้ว! ผู้รับเหมาร่วมทุนจีนทิ้งงานชัด-สิ้นสัญญา/วันต่ออายุ คืบแค่ 25%

แพร่ – โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแพร่ มูลค่ากว่า 657 ล้าน จบแล้ว..หลังสิ้นสุดสัญญา-วันต่ออายุอีกเกือบ 2 ปี งานคืบหน้าแค่ 25%เศษ ผู้รับเหมาร่วมกลุ่มทุนจีนทิ้งงานแน่ ล่าสุดขนรถ-คน-อุปกรณ์ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ต้องเดินหน้าเลิกสัญญา-เรียกค่าเสียหาย-หาผู้รับจ้างใหม่
นายณัฏฐนันท์ บัวศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ3 นางสาวสาริสา รอดถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นายจักรกริช พลดาหาญ รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) นายอนุชา สัตยดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ นายชาญชัย แก้วประดับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ (DSI) นายธีรพงษ์ ธงออน ผู้แทนธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ รวม 24 คน
ร่วมฟังสรุปการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ จากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปลายสัปดาห์นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.แพร่ หลังผู้รับเหมากำลังทิ้งงาน
นายสิทธิภัทร ปาละนันทน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้รายงานความคืบหน้าว่า จังหวัดแพร่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 สร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ทั้งสิ้น 657,115,400 บาท ทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้วได้ตกลงว่าจ้าง บริษัทอัครกร ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย)จำกัด
สัญญาจ้างก่อสร้างวงเงิน 539,995,000.00 บาท ระยะก่อสร้าง 1,080 วัน จำนวน 237 งวดงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 14 มีนาคม 2567 ขอบเขตงานก่อสร้างประกอบด้วย 1. อาคารศาลากลางจังหวัดสูง 4 ชั้นจำนวน 1 หลัง 2.อาคารหอประชุมขนาด 1,000 คน จำนวน 1 หลัง 3.อาคารโรงอาหารจำนวน 1 หลัง 4.อาคารสโมสรร้านค้าจำนวน 1 หลัง และ 5.งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องเผชิญกับสภาวะการระบาดของโรคโควิด ทำให้โครงการล่าช้ากว่าปกติจึงได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มเวลาการทำงานอีก 554 วันนับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2568 แต่เมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าวโครงการรุดหน้าไปเพียงร้อยละ 25 เศษเท่านั้น จึงมีค่าปรับวันละ 539,995 บาท
ณ ปัจจุบันในภาพรวมผลการก่อสร้างจริงสะสมได้เพียงร้อยละ 25.13 เท่านั้น มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ15 เป็นเงิน 81,000,000 บาท เงินเบิกจ่าย 36 งวดเป็นเงิน 63,759,200 บาท คงเหลือค้างจ่ายอีก 201 งวด จำนวน 395,235,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 73
นายณัฏฐนันท์ บัวศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ3 กล่าวว่า เริ่มชัดเจนว่าบริษัทผู้รับจ้าง ขนรถ คนงานและอุปกรณ์ออกจากจุดก่อสร้างศูนย์ราชการ เชื่อว่าจะเป็นการทิ้งงานแน่นอน ขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง และต้องหาผู้รับจ้างใหม่
เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อฟังจากการชี้แจงว่า ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด จึงมีการขยายระยะเวลา แต่ผู้รับจ้างก็มิได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา เมื่อมาดูหน้างานพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญา ถือว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างมาก ถึง ณ ปัจจุบันต้องมาคำนวณดูว่าเนื้องานที่เกิดขึ้นกับเงินที่ได้รับไปตรงกันหรือไม่ และต้องคำนวณว่ารัฐมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องมีการปรับเพิ่มเติม