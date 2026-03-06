ขนส่งทางบกฯ จับตาสงครามอิหร่าน กระทบพลังงานโลก ยื่นรัฐ 8 มาตรการเร่งด่วน ตรึงดีเซล 30 วัน ลดค่าไฟงวด มี.ค.-เม.ย.

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่าย 13 สมาคม ยื่นข้อเสนอรัฐบาล 8 มาตรการ รับมือวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังการโจมตีอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ หวั่นกระทบต้นทุนน้ำมันและเศรษฐกิจโลก เสนอรัฐตรึงราคาดีเซล 30 วัน
บ่ายวันนี้ ( 6 มี.ค.) ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิรภพ พิชัยรัตนพงศ์ เลขาธิการสหพันธ์ฯ นายศุภศักดิ์ รุ่งเจิดฟ้า และนายพีระพัชร์ จิระวัฒนเอก ที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ รวมทั้งสมาชิกเครือข่าย 13 สมาคม ร่วมกันยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณามาตรการรับมือวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ เซอร์วิส ศรีราชา แหลมฉบัง ห้องประชุมบอลลูน 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน รวมถึงต้นทุนการขนส่งของประเทศไทย จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณา 8 มาตรการสำคัญ ดังนี้
1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างน้อย 30 วัน เสนอให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตและการขนส่ง
2. ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปชั่วคราว เสนอให้ยกเลิกหรือระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ระยะเวลา 60–90 วัน เพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากสงครามยืดเยื้อ
ทั้งนี้ ข้อมูลการส่งออกเดือนธันวาคม 2568 ไทยส่งออกน้ำมันรวมกว่า 1,041.67 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 33 ล้านลิตร โดยตลาดสำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ ลาว บังคลาเทศ เวียดนาม และมาเลเซีย
3. จัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น เสนอให้กระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท. เร่งหาแหล่งซื้อน้ำมันดิบจากประเทศอื่น เช่น แอฟริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลางที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
4. ลดค่าไฟฟ้างวด มี.ค.-เม.ย. 2569 เสนอให้ปรับลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.70 บาทต่อหน่วย โดยปรับลดค่า Ft ลงในสัดส่วนเดียวกัน และขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีค่าไฟไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ออกไปอีก 3 เดือน
5. ควบคุมราคาสินค้าอย่างเข้มงวด เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเคร่งครัด ป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤติ หากต้นทุนขนส่งและวัตถุดิบยังไม่ปรับขึ้น ราคาสินค้าสำเร็จรูปไม่ควรปรับตาม
6. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เสนอให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างน้อย 3 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยตรึงราคาน้ำมันเป็นเวลา 30 วัน และลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันต้องใช้เงินชดเชยวันละประมาณ 450 ล้านบาท
โดยหากตรึงราคา 30 วัน จะใช้เงินประมาณ 13,500 ล้านบาท และหาก 60 วัน จะใช้ประมาณ 27,000 ล้านบาท ขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันมีสถานะเป็นบวกประมาณ 2,459 ล้านบาท
7. ปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ เสนอให้ใช้โอกาสช่วงวิกฤติพลังงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ ลดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน ยกเลิกต้นทุนแฝง และทบทวนการอ้างอิงราคาน้ำมันจากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ทั้งที่มีการผลิตในประเทศ
8. ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ให้พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและภาคเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งนี้ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยระบุว่า หากรัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดผลกระทบต่อภาคขนส่ง ภาคการผลิต และค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์พลังงานโลกผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.