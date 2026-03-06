พายุฤดูร้อนถล่มสวนทุเรียนเขาสมิง จ.ตราด ทุเรียนรุ่นแรกใกล้เก็บร่วงนับหมื่นลูก

ตราด – พายุฤดูร้อนถล่มสวนทุเรียนเขาสมิง จ.ตราด ระเนระนาด ลูกทุเรียนรุ่นแรกใกล้เก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือน มี.ค.ร่วงเกือบหมื่นลูก ต้นทุเรียนโค่นกว่า 10 ต้น บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 7 หลัง เสียหายนับล้านบาท
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ ( 6 มี.ค.) ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มสวนทุเรียนในพื้นที่ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด จนทำให้ต้นทุเรียนล้มระเนระนาด ผลทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวร่วงหล่นลงพื้นประมาณ 10,000 ลูก มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อประสานความช่วยเหลือ
นายเชิดชาย แช่มช้อย อายุ 46 ปี เกษตรกรในพื้นที่ ม.2 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง บอกว่าในช่วงบ่ายได้เกิดพายุฝนลมแรงติดต่อกันถึง 2 ช่วงจนทำให้ผลทุเรียนร่วงนับ 1,000 ลูก ซึ่งทั้งหมดเป็นทุเรียนพันธุ์กระดุม ที่เตรียมจะตัดขายในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ส่วนทุเรียนหมอนทอง ก็ร่วงหล่นเสียหายจำนวนมากแม้จะพยายามเต้าลูก (ผูกเชือก) ไว้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถต้านแรงลมได้
เช่นเดียวกับ นายบุญยง ยุเจริญ อายุ 72 ปี ชาวสวนอีกรายที่ได้รับความเสียหายหนักจากต้นทุเรียนโค่นล้มมากถึง 6 ต้น ซึ่งมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ เพราะทุเรียนกำลังจะโตเต็มที่และมีกำหนดตัดในช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งทุเรียนที่ร่วงหล่นในขณะนี้ต้องทิ้งเพียงอย่างเดียว จะนำไปทำไอศกรีมหรือทอดยังไม่ได้ ส่วนต้นที่โค่นก็ต้องตัดไปขายไม้ ตั้งแต่ทำสวนมาครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุด
ขณะที่ นายอภิชาติ รัตนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.ทุ่งนนทรี ได้สรุปภาพรวมความเสียหายในพื้นที่ว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 หลัง(หลังคาเสียหาย) รวมถึงโรงรถและรถยนต์ ส่วนพื้นที่เกษตรมีสวนทุเรียนได้รับความเสียหายกว่า 10 แห่ง ต้นทุเรียนโค่นประมาณ 10 ต้น และมีลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหายรวมแล้วประมาณ 5,000- 10,000 ลูก ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กล่าวต่อว่าพายุปีนี้แรงมากและมา 3 ลูกติดต่อกั จึงอยากฝากเตือนชาวสวนที่ยังไม่โดนพายุ ให้รีบเตรียมความพร้อมทั้งการค้ำต้นให้มั่นคง การโยงกิ่ง และการเต้าลูกทุเรียน เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุลูกต่อไป
นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานว่าในพื้นที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ได้เกิดพายุฝนลมแรงเช่นกัน จนทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.3 และ ม.4 ที่ 4 ต.หนองบอน และพื้นที่ ม. 4 บ้านเสือดาว ได้รับความเสียหายหลายหลังและยังมีโกดังที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ได้รับความเสียหายประมาณ 2 แสนกว่าบาท
ส่วนสวนทุเรียน ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยเฉพาะลูกทุเรียนน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัมร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ที่เป็นด้านหน้าของโกดังได้หักลงทั้งหมด