ขสป.สลักพระ สนธิกำลังดับไฟป่าพุทอง คุมสถานการณ์ได้ พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ขานรับนโยบาย รมว.ทส.

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ระดมกำลังหลายหน่วยเข้าดับไฟป่าบริเวณป่าพุทอง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (6 มี.ค.) นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้น
สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่างวันที่ 3–5 มีนาคมที่ผ่านมา นายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ ห้วยล้อ ห้วยสะด่อง ท่าทุ่งนา สลอบ และชุดสายตรวจเขตฯ เข้าสนธิกำลังดับไฟและทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณป่าพุทอง (พิกัด 47P 0534399E 1588787N) จนสามารถควบคุมเพลิงและดับไฟได้ทั้งหมด
ภายหลังการดับไฟ เจ้าหน้าที่ได้จัดชุดลาดตระเวนออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำ โดยภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ
ขณะเดียวกัน นอกจากภารกิจภาคสนามแล้ว ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระยังเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยในช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา นายสุทธิชัย โผภูเขียว ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ War Room กลุ่มป่าที่ 12 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธาน เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังได้เข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งมีนายอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางการป้องกันไฟป่า สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมเป็นหูเป็นตา ลดการเผาป่า และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและปกป้องผืนป่าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม.