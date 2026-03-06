อ่างทองรื้อแล้วสำนัก “สัปเหร่อสนม” เคลียร์พื้นที่คืนวัด เตรียมล้างสุสานเด็กหลังคดีสิ้นสุด

อ่างทอง – นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง รื้อถอนสำนัก “สัปเหร่อสนม” วัย 81 ปี ผู้ต้องหาคดีอนาจารหญิงที่เข้าพิธีอาบน้ำมนต์ หลังญาติยินยอมคืนพื้นที่ให้วัดใช้ประโยชน์สาธารณะ ส่วนสุสานเด็กที่ฝังไว้บริเวณใกล้เคียง เตรียมดำเนินการล้างป่าช้าและทำพิธีทางศาสนาหลังคดีสิ้นสุด
}วันที่ 6 มี.ค )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสุสานเด็กหน้าวัดสิงห์ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ลงพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสำนักของ “สัปเหร่อสนม” เพื่อเคลียร์พื้นที่คืนให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ
ระหว่างดำเนินการรื้อถอน เจ้าหน้าที่พบงูไม่ทราบชนิดเลื้อยออกมาจากบริเวณสุสาน สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ แต่ไม่ได้ทำอันตรายใคร ก่อนจะเลื้อยกลับเข้าไปในป่าข้างเคียง
สำหรับสำนักดังกล่าวเป็นของ นายสนม อายุ 81 ปี สัปเหร่อที่กำลังตกเป็นข่าวดัง หลังถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจารหญิงสาวที่เข้ารับพิธีอาบน้ำมนต์และปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ภายในห้องที่เรียกว่า “ห้องดอกแก้ว” นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการผ่าศพหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ เพื่อแยกร่างเด็กกับมารดาตามความเชื่อโบราณ ก่อนนำร่างเด็กไปฝังไว้บริเวณใกล้ศูนย์กู้ภัย และตั้งเป็นสุสาน มีของเล่น ขนม และเครื่องเซ่นสังเวยวางอยู่จำนวนมาก
นายอภิชาติ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายสนมและญาติแล้ว ซึ่งญาติยินยอมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นที่ว่างและส่งคืนให้ทางวัดนำไปบริหารจัดการต่อไป
ส่วนบริเวณสุสานที่ฝังเด็กนั้น ทางอำเภอจะประสานกับ สภ.วิเศษชัยชาญ และกองบังคับการปราบปราม เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากคดีสิ้นสุดแล้วจะดำเนินการล้างป่าช้า และนำร่างเด็กไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไป
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ได้ควบคุมตัว “สัปเหร่อสนม” ส่งฝากขังต่อศาลอาญา ในความผิดฐานกระทำอนาจาร รวม 7 คดี พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาให้การภาคเสธ โดยอ้างว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้น