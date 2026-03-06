ผู้การนครปฐมระดมกำลังซ้อมแผนเดือด! ฝึก นร.เอาตัวรอดเหตุกราดยิง “หนี–ซ่อน–สู้ ” พร้อมจำลองปิดเมืองล่าโจรปล้นทอง คุมเข้มพื้นที่เศรษฐกิจ

นครปฐม – ผู้การนครปฐมนำกำลังตำรวจบูรณาการหลายหน่วย ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา ฝึกนักเรียนใช้หลัก “หนี–ซ่อน–สู้ (เงียบ)” เอาตัวรอดอย่างปลอดภัย พร้อมจำลองสถานการณ์โจรบุกปล้นร้านทองในห้าง ทดสอบแผนปิดล้อมพื้นที่–ติดตามจับกุม ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ
วันนี้ ( 6 มี.ค.)พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุในสถานศึกษา โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกรณีคนร้ายบุกเข้าอาคารเรียนและกราดยิง (Active Shooter) ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การฝึกครั้งนี้ได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยปฏิบัติการ Six Man Team (Basic S.W.A.T) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน หน่วยกู้ชีพมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม รวมถึงคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการฝึกตามโครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ประจำปีการศึกษา 2568 โดยเน้นการเรียนรู้แนวทางเอาตัวรอดตามหลัก “หนี–ซ่อน–สู้ (เงียบ)” เพื่อให้สามารถรับมือเหตุร้ายได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริง
ทั้งนี้ มี พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ การสั่งการ การเข้าควบคุมสถานการณ์ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการอพยพประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า ผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาแผนเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ต่อมาในวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์การซ้อมแผนปฏิบัติการจริงที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ เพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
การฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์คนร้ายบุกชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการของทุกหน่วย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ การปิดล้อมพื้นที่ การควบคุมสถานการณ์ การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ รวมถึงการอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว แม่นยำ และลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
ในการซักซ้อมมี พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.อภิชัช อาระหัง สวป.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.นิวัติ อินโอสถ สวป.(ชส.) สภ.เมืองนครปฐม พร้อมกำลังตำรวจสายตรวจ ชุดปฏิบัติการพิเศษ จราจร สืบสวน และพิสูจน์หลักฐาน รวมถึงผู้แทนร้านทองเข้าร่วมการฝึกอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ที่ให้ทุกพื้นที่ยกระดับความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรม โดยเฉพาะร้านทองซึ่งถือเป็นเป้าหมายเสี่ยง
พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชน หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อป้องกันเหตุร้ายก่อนบานปลาย และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน