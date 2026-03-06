ม.บูรพา ร่วมภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “บางแสนแกลเลอรี่: เสพศิลป์บางแสน” ครั้งที่ 5

ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จับมือหลายหน่วยงานจัดโครงการบางแสนแกลเลอรี่: เสพศิลป์บางแสน ครั้งที่ 5 (The 5th Bangsaen Gallery) สร้างความคึกคักริมชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 6 -15 มี.ค.นี้
เมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ ( 6 มี.ค.) ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และนาย อิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ “บางแสนแกลเลอรี่: เสพศิลป์บางแสน” ครั้งที่ 5 (The 5th Bangsaen Gallery) ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, เทศบาลเมืองแสนสุข และภาคีเครือข่าย จึดขึ้นที่บริเวณชายหาดบางแสน (หลังศาลเจ้าพ่อแสน) จ.ชลบุรี
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยถึงจุดประสงค์สำคัญของการจัดโครงการดังกล่าว่วา เพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนศิลปิน นักสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยควบคู่ไปกับบริบททางวัฒนธรรมของเมือง
รวมทั้งสร้างสรรค์เทศกาลประจำปีด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man – made – Attractions) เป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวใน จ.ชลบุรี ให้มีความหลากหลายรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
ภายในงานนอกจากจะมีการจัดเสวนาเรื่อง “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก” โดย นายทวี เกศางาม (ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการบ้านศิลปินหัวหิน) และนายอนุสรณ์ ชาดี (ผู้ร่วมก่อตั้ง Nongmon Warehouse & Tiny Island Café) แล้วยังมีการบรรเลงดนตรี โดยคณะดนตรีและการแสดง
การแสดงร่วมสมัย “สีสรรค์ตะวันออก” และการแสดงแฟชั่นโชว์ โดย Prof.Dr.Yuhua Zhang โดยมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์, กลุ่มศิลปิน นักออกแบบในพื้นที่, ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก