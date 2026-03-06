อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล

กาญจนบุรี - อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน เดินทางบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ หลังถูกอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานยิงบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดแพทย์เผยพ้นขีดอันตรายแล้ว
วันนี้ (6 มี.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายวรุณ จันทร์สว่าง หรือ “วิน” อายุ 31 ปี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ถูกนายสมศักดิ์ อายุ 57 ปี อดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งวฝชาติเอราวัณ ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 ยิงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 08.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาบริจาคเลือดให้กับนายวรุณด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าสถานีป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ อส. รวมกว่า 30 คน ร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเลือดเพิ่มเติม เนื่องจากนายวรุณมีกรุ๊ปเลือด O และเสียเลือดจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว
แพทย์เปิดเผยว่า กระสุนปืนเข้าบริเวณชายโครงด้านซ้าย ส่งผลกระทบต่อม้าม กระเพาะอาหาร กระบังลม และปอด ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรักษาในห้องไอซียู อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อย่างไรก็ตามอาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว
ด้านการดำเนินคดี ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหญ้า พร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน หลังหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่า ก่อนจะถูกกดดันอย่างหนักจนยอมโทรศัพท์ขอมอบตัวในเวลาต่อมา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์ ในความผิดฐาน “พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำตามหน้าที่ , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น และยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมชน” โดยคดีดังกล่าว พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงหลังเกิดเหตุ โดยในคลิปปรากฏภาพนายวรุณวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมตะโกนว่า “ผมโดนยิงๆ” ก่อนวิ่งหนีไปทางด้านซ้าย ขณะที่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาแต่เลี้ยวไปอีกทาง โดยมีเสียงบุคคลในเหตุการณ์ตะโกนให้โทรแจ้งตำรวจ
ทั้งนี้ เพจคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงนายวรุณ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ รุ่นที่ 78 และอดีตนายกสโมสรนิสิตคณะฯ ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
เช่นเดียวกับเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึง “หัวหน้าวิน” ระบุว่า ขณะนี้การผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยและพ้นขีดอันตรายแล้ว แม้ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ เนื่องจากเสียเลือดจำนวนมาก แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดี พร้อมขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าของประเทศต่อไป.