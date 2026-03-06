xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน เดินทางบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ หลังถูกอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานยิงบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดแพทย์เผยพ้นขีดอันตรายแล้ว

วันนี้ (6 มี.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายวรุณ จันทร์สว่าง หรือ “วิน” อายุ 31 ปี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ถูกนายสมศักดิ์ อายุ 57 ปี อดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งวฝชาติเอราวัณ ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 ยิงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 08.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาบริจาคเลือดให้กับนายวรุณด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าสถานีป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ อส. รวมกว่า 30 คน ร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ขณะเดียวกัน น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเลือดเพิ่มเติม เนื่องจากนายวรุณมีกรุ๊ปเลือด O และเสียเลือดจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แพทย์เปิดเผยว่า กระสุนปืนเข้าบริเวณชายโครงด้านซ้าย ส่งผลกระทบต่อม้าม กระเพาะอาหาร กระบังลม และปอด ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรักษาในห้องไอซียู อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อย่างไรก็ตามอาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว

ด้านการดำเนินคดี ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหญ้า พร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน หลังหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่า ก่อนจะถูกกดดันอย่างหนักจนยอมโทรศัพท์ขอมอบตัวในเวลาต่อมา

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์ ในความผิดฐาน “พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำตามหน้าที่ , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น และยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมชน” โดยคดีดังกล่าว พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงหลังเกิดเหตุ โดยในคลิปปรากฏภาพนายวรุณวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมตะโกนว่า “ผมโดนยิงๆ” ก่อนวิ่งหนีไปทางด้านซ้าย ขณะที่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาแต่เลี้ยวไปอีกทาง โดยมีเสียงบุคคลในเหตุการณ์ตะโกนให้โทรแจ้งตำรวจ

ทั้งนี้ เพจคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงนายวรุณ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ รุ่นที่ 78 และอดีตนายกสโมสรนิสิตคณะฯ ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

เช่นเดียวกับเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึง “หัวหน้าวิน” ระบุว่า ขณะนี้การผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยและพ้นขีดอันตรายแล้ว แม้ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ เนื่องจากเสียเลือดจำนวนมาก แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดี พร้อมขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าของประเทศต่อไป.










อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล
อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล
อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล
อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล
อธิบดีกรมอุทยานฯ นำทีมบริจาคเลือดช่วย “หัวหน้าวิน” เหยื่อกระสุนอดีต จนท.อช.เอราวัณ อาการพ้นขีดอันตราย คลิปวินาทีระทึกถูกไล่ยิงว่อนโซเชียล
+1