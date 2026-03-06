“กัน จอมพลัง” บุกระยองช่วยหนุ่มวัย 18ปีถูกรุมทำร้ายจนต้องแกล้งตายล่าสุด ตร.รวบได้แล้ว 3 ตั้ง4ข้อหาหนัก

ระยอง-"กัน จอมพลัง" ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตามความคืบหน้าคดีคนร้ายรุมทำร้ายหนุ่มวัย 18 ปีจนต้องแกล้งตาย ไม่วายถูกนำศพยัดใส่ท้ายรถโยนทิ้งข้างทาง ล่าสุดจับได้แล้ว 3 เหลืออีก 1 ราย อยู่ระหว่างหลบหนี ตร.ตั้ง 4 ข้อหาหนัก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 6 มี.ค.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กัน จอมพลัง" ได้นำ นายวิชัย เส็งกิ่ง พร้อมนายธวัชชัย ลูกชายวัย 18 ปีเข้าพบ พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และพ.ต.ท.เจนณรงค์ ละครรัมย์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีลูกชายถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจับร่างยัดใส่ท้ายรถยนต์เก๋ง ทิ้งบริเวณถนนสายตะพง-บ้านชา ทางขึ้นเขายายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เพราะคิดว่าเสียชีวิตแล้ว เหตุเกิดเมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา
โดย นายธวัชชัย เผยว่าก่อนเกิดเหตุตนเองได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางเคลียร์ปัญหาให้กับเพื่อน 2 กลุ่ม หลังเคลียร์ใจกันเสร็จสิ้นได้มีเพื่อนในกลุ่มผู้ก่อเหตุอาสาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งตนเองที่บ้านตนเองหลงเชื่อจึงยอมซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วย
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุได้เห็นว่ามีกิ่งไม้ล้มขวางทาง จึงอาสาลงจากรถเพื่อนำกิ่งไม้ที่ขวางออก ระหว่างนั้นได้มีวัยรุ่นที่ซุ่มอยู่ข้างพากันใช้ไม้รุมตีจนสลบ และกลุ่มผู้ก่อเหตุยังช่วยกันอุ้มร่างตนเองใส่ท้ายรถเก๋งนำมาทิ้งข้างถนนเขายายดา และใช้กิ่งไม้ รวมทั้งเศษใบไม้ปิดคลุมร่าง
" แต่เเพราะแกล้งตายจึงรอดมาขอความช่วยเหลือชาวจากชาวบ้าน และแม่ชีที่อยู่บริเวณดังกล่าวให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่คดีไม่คืบ จึงขอความช่วยเหลือไปยัง “กัน จอมพลัง ”เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม” นายธวัชชัย กล่าว
ด้าน พ.ต.ท.เจนณรงค์ ละครรัมย์ สว.(สอบสอบ) สภ.เมืองระยอง เผยว่าเบื้องต้นได้สอบปากคำพยานเจ้าของรถยนต์เก๋งที่ใช้ก่อเหตุและทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วว่ามีทั้งหมด 4 คนและพักอาศัญอยู่ใน ต.ตะพง ซึ่งในวันนี้ได้มีการขออนุมัติศาลจังหวัดระยอง ออกหมายจับในข้อหา "ร่วมกันปล้นทรัพย์, ร่วมกันทำร้ายร่างกาย ,ร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวและร่วมกันพยายามฆ่า" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้มีรายงานล่าสุดว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว 3 รายเป็นเยาวชนอายุ 16 ปีที่ผู้ปกครองพาเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 ราย ส่วนผู้อีก 2 ราย ถูกจับกุมตัวได้หลังหนีไปกบดานที่ จ.ราชบุรี และยังเหลืออีก 1 รายอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน “กัน จอมพลัง” เผยว่าหลังได้พูดคุยกับ ผบก ภ.จว.ระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ เชื่อว่าจะสามารถตามจับตัวผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีได้ พร้อมฝากประชาชนหากพบเห็นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพราะเป็นบุคคลอันตราย กระทำการอุกอาจด้วยการวางแผนใช้ไม้ขวางถนนเพื่อดักทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาหนักผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วเช่นกัน